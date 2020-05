'Ante je rekao da kada ovo prođe sigurno imaš 500.000 kn, a ovo ti šalje da imaš za Uskrs'

- Na poslu mi je baš dobro. Stignem dodatno raditi, ali i zaraditi. Treba zaraditi i sve isfinancirati. Evo, pogledaj ovaj projekt vjetroparka Krš-Pađene. Pogledaj što smo napravili. Nema većeg projekta u Hrvatskoj. Za sada je 250 milijuna eura, no toga će biti još - pričala je koncem veljače Josipa Rimac, nekada najvažnija HDZ-ova kninska uzdanica, a sada osumnjičenica za korupciju povećih razmjera, koju je njezin odvjetnik Vinko Gulišija neki dan nazvao jakom ženom koja može sve izdržati.

A ta jaka žena od subote je u zagrebačkom zatvoru Remetinec. Tamo je pospremljena odlukom suca istrage zagrebačkog Županijskog suda koji je prihvatio zahtjev USKOK-a, da joj se odredi jednomjesečni istražni zatvor, zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. Jedan od svjedoka, na kojeg bi možda mogla utjecati je i čovjek kojem je koncem veljače kod svoje vikendice u Vodicama pričala o projektu na kojem radi. E sada, kakve veze ona, kao državna tajnica u Ministarstvu uprave ima s projektom vjetroelektrana, nije baš najjasnije, a što je i kako je na tom projektu "radila", razloga je zašto je sada završila iza rešetaka.

Uglavnom, Josipa Rimac svom sugovorniku priča o vjetroparku, a njega zanima tko je investitor projekta. Kada mu ona odgovara da je to Bašić Lager, sugovornik ima zanimljivu opservaciju:

- Znači to su ti tvoji kanali i sada kada bude duvalo, ti puniš džepove.

- Treba raditi. Netko kaže, ne može se. Ma može se - kaže mu Josipa Rimac, na što joj sugovornik postavlja retoričko pitanje:

- A kome ćeš pogodovati, ako ne investitoru?

>> VIDEO Uhićena Josipa Rimac

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovaj tajno snimljeni razgovor, samo je jedan u nizu razgovora koje je Josipa Rimac vodila s raznim osobama, a koje je USKOK uz nalog suda prisluškivao. Istražitelji su tako nadzirali njezine razgovore u vozilu, a višemjesečno tajno praćenje komunikacije Josipe Rimac naprasno je prekinuto polovinom prošlog tjedna kada je ona podmetnutu "bubu" pronašla u svom vozilu. Svoj pronalazak prijavila je policiji, a nakon njezinog otkrića PUNSKO-u i USKOK-u nije preostalo ništa drugo do na brzinu okonča započetu akciju.

Bivša kninska gradonačelnica uhićena je s još desetak osoba, te ju se sumnjiči za zloporabe položaja, trgovanje utjecajem, davanje i primanje mita. Posao oko vjetroelektrana očito joj je bio posebno prirastao srcu jer je s investitorima tog projekta, sada također osumnjičenima Milenkom Bašićem i Draganom Stipićem, koji su trenutačno nedostupni jer su u BiH, često komunicirala. Iz te komunikacije proizlazi da je za svoje posredovanje koje je Bašiću i Stipiću trebalo pomoći u realizaciji projekta koji je zapeo, traži protuuslugu, odnosno da ona odabere posrednika preko kojeg će se sklopiti polica osiguranja za vjetroelektrane. Njezin interes u toj priči je podjela provizije, pa je njoj obećano 45.000 eura.

U taj "posao" Josipa Rimac uključuje i svoju sestru Nediljku Radić, kojom je jednom prigodom kazala:

- Ja sam njima jasno rekla da im neću riješiti ovo što im gori, dok god oni tu policu osiguranja ne raščiste s vama. Pa neka biraju. Nekad moram biti i malo bezobrazna.

Inače, Josipa Rimac o svojim "poslovima" vrlo otvoreno priča, pogotovo kada razgovara s Antom Sladićem, koji je završio u Remetincu kao i ona. On se bavi uzgojom krava, a prepreku u tom poslu predstavlja mu Uredba o zakupu šumskog zemljišta, čije je izmjene spreman platiti i novcima i zemljištima. To dvoje, kako se sumnja, u obilatim, količinama nudi i Josipi Rimac i svima onima na koje je ona, kako kažu istražitelji, utjecala da pomognu Sladiću. A među tima su Ružica Njavro, tajnica kabineta u Ministarstvu poljoprivrede, Nataša Turbić, HDZ-ova načelnica Gračaca i njezin rođak Marinko Tokmakčija, inače kninski gradski vijećnik.

>> VIDEO Josipa Rimac dovedena na USKOK

Njih su troje, kao i Josipa Rimac i Sladić, na najmanje mjesec dana pospremljeni iza rešetki Remetinca, a kako je Sladić dogovarao svoje poslove s Rimac, može se naslutiti iz tajno snimljenih razgovora. Sladić i Josipa Rimac često komuniciraju, nakon čega se sastaju u njezinom vozilu ili stanu, a on je taj koji joj donosi novac. Ponekad je, kako se sumnja, taj novac za nju, a ponekad za druge. Recimo za Ružicu Njavro, koja se sumnjiči da je kod ministrice Marije Vučković inicirala izmjenu Uredbe o zakupu šumskog zemljišta, za što, kako se sumnja dobila 10.000 eura, a bilo joj je obećano još 500.000 kuna. Iznos od 10.000 eura, Josipa Rimac je početkom travnja u svom vozilu predala Ružici Njavro, a tada joj je prenijela i Sladićevu poruku.

- Ante ti je rekao da mi to poguramo, a da on stoji iza onog što je zadnji put rekao i da, kada sve to prođe sigurno imaš svojih 500.000 kuna. A sada ti je poslao ovo da imaš za Uskrs - kaže Josipa Rimac Ružici Njavro, predajući joj 10.000 eura, dok se Ružica Njavro smije.

Svoj motiv za pomaganje Sladiću Josipa Rimac našla je u dva građevinska zemljišta, jer je on spreman na nju prepisati oko 10.000 m metra kvadratnih kod Rogoznice. Nakon što je dogovorio kako će njezine usluge njoj platiti, zanima ga i što misli koliko bi novca bilo dovoljno za Ružicu Njavro i ostale uključene u priču. Spominje između 10.000 i 15.000 eura, a Josipa Rimac mu odgovara kako misli da je takva suma sasvim prikladna nagrada za Njavro i ostale. Inače, Sladić u komunikaciji sa svojim poslovnim partnerom Josipom Ravlićem, kada priča o Josipi Rimac, koristi šifru "sestra", pa se tako čuje da mu je sestra nešto poslala ili dala. I on i ona, kao i većina drugih osumnjičenika zanijekali su krivnju. Osim Nataše Turbić, koja je priznala da je primila 10.000 eura mita, no imala je potrebu za naglasiti da to mito nije tražila.

>> VIDEO Zanimljiv grafit osvanuo na zidu kninske gradske uprave

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Krunoslav Jakupčić je pak imao potrebu naglasiti da je Josipa Rimac konstantno na njega radila pritisak kako bi Hrvatske šume povukle negativna mišljenja koja su bila izdana za projekt vjetroelektrana. Da je Josipa Rimac očito osoba bez ikakvog osjećaja za mjeru, vidljivo je iz djela priče u kojom je osumnjičena da je radila na pritisak na Anu Mandac, sada već bivšu pomoćnicu ministra Darka Horvata, da pomogne obrtima s kojima je Josipa Rimac povezana. Radilo se o Stolariji Lapčić Knin, čiji je vlasnik Nikola Lapčić, zatim o Klesarskom obrtu Zile Knin, čiji je vlasnik Željko Murić te tvrtki 200 Ljubo, čiji je vlasnik Matej Ljubić, inače nećak Josipe Rimac. Za sve njih, Josipa Rimac je uspjela ishodovati bespovratne potpore, pa su njezin nećak i klesarski obrt za 2019. dobili po 200.000 kuna svaki, dok je stolar dobio malo više od 180.000 kuna.

Bespovratne potpore "sredila" je Ana Mandac, a čime se Josipa Rimac u prosincu pohvalila članovima svoje obitelji. Svom suprugu Danijelu Rimcu kazala je kako je "obradovala prijatelje". Požalila se suprugu i da je bilo problema oko Murićeva obrta no ona je i taj problem riješila. Kako je kazala suprugu, "dogovorila se da se malo uzme Lapčiću i da Muriću". Po njoj je to bilo dobro rješenje jer je "Murić bio korektan dok je radio kod svekrve". Kako Josipa Rimac očito ništa ne radi na lijepe oči, tako je od Lapčića za nepovratnu potporu koju mu je ishodovala, odmah tražila i protuuslugu. On je tri mjeseca obavljao stolarske radove na njezinoj vikendici u Vodicama, a Josipa Rimac je očekivala da se ti radovi ne naplate u cijelosti. Lapčić je tako pita kakva bi ona vrata, a ona mu odgovara: - Ja bih besplatna vrata. Ili hoćeš da ti naplatim za svaki poziv vezano za one natječaje pa da onda vidiš što je skupo?

Lapčić je na koncu osumnjičen da joj te stolarske radove naplatio ispod cijene, a osim što mu je preko Ane Mandac sredila besplatne potpore u 2019., od Horvatove pomoćnice istu je uslugu tražila i u svibnju 2020. No prethodno je Lapčiću predložila da umjesto njegovog obrata na natječaj za bespovratne potpore prijave neku drugi tvrtku ili OPG s kojom je povezan.

- Ako netko počne postavljati pitanja bit će teško braniti i objasniti kako to da si tri puta prošao na tom natječaju s istom tvrtkom - kazala je Josipa Rimac Lapčiću. Inače, kada je tražila Anu Mandac da joj pomogne, najavila joj je da će se na natječaj javiti njoj bliske osobe, a da ne bi bilo nikakve zabune, njihove podatke je Horvatovoj pomoćnici poslala preko WhatsUpa.