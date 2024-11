Analizirali smo Trumpov mirovni plan, stručnjaci: 'Naoružavat će Ukrajinu sve dok bude mogla plaćati'

Donald Trump namjerava završiti rat u Ukrajini tako da će tražiti od te zemlje moratorij na zahtjev na članstvo u NATO-u, a zauzvrat Ukrajinu naoružati do te mjere da bude u stanju braniti se od bilo kakvog obnovljenog napada Rusije. Nije, dakle, prošlo dugo od Trumpove pobjede a da se pitanje Ukrajine nije poteglo u američkim medijima. Tekst o tim namjerama navodno temeljen na izvorima iz užeg kruga novog/starog američkog predsjednika donio je The Wall Street Journal, koji podsjeća da je Trump obećao zaustaviti rat do svoje inauguracije.

Prvi korak

Trump je u kampanji obećavao da će zaraćene strane dovesti za pregovarački stol, samo nije rekao kako. "Ne mogu vam otkriti te planove, jer ako ih otkrijem neću ih moći primijeniti", kazao je nedavno Trump, prenosi WSJ. Trumpov plan za kraj rata neće dopuštati da Kijev odlučuje o tome kada će mirovni pregovori započeti, na čemu je insistirala Bidenova administracija. Trump ide prema tome da se sukob zamrzne na trenutnim linijama razdvajanja, što znači i cementiranje ruske okupacije 20 posto Ukrajine, ali i moratorij na ukrajinsko traženje članstva u NATO-u na 20 godina. Plan uključuje i naoružavanje Ukrajine kako bi se Rusiju odvratilo od nekog novog napada. Stvorila bi se demilitarizirana zona duž bojišnice. Očito je da se govori o nečemu poput demarkacijske linije između dvije Koreje, ali je sigurno ne bi nadzirala američka vojska niti institucija financirana i američkim novcem poput Ujedinjenih naroda. Bili bi to – Europljani.

"Možemo pružiti uvježbavanje i drugu potporu, ali cijev topa bit će europska. Nećemo slati američke muškarce i žene da održavaju mir u Ukrajini. I nećemo za to plaćati. Neka to rade Poljaci, Nijemci, Britanci i Francuzi", rekao je izvor iz Trumpova kruga. Kako će se Ukrajinu "natjerati" na ovaj mirovni plan? Pa, neće joj davati oružje dok ne pristane na pregovore. Teritorij bi pokušala vratiti diplomatskim putem. Jedan je problem u tome zamah ruske vojske na terenu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je danas Donaldu Trumpu na izboru za predsjednika SAD-a. "Već sam rekao da ćemo raditi sa svakim šefom države kojem vjeruje američki narod. Ono što je do sada javno rečeno o želji da se obnove odnosi s Rusijom, da se pridonese okončanju ukrajinske krize, po mom mišljenju, zaslužuje barem pozornost", poručio je Putin. O Trumpovom mirovnom planu još se nije oglasio nitko od NATO saveznika. Vojni analitičar Marinko Ogorec oprezan je pri spomenu mogućnosti da Trump doista krene u snažan zaokret u odnosu na rat u Ukrajini.

- To ćemo tek vidjeti. Zapravo su još bilo kakve izjave ili retorika nekako na liniji dosadašnje predizborne kampanje. A ona je do sada bila vrlo radikalna, retorika vrlo žestoka, razumljivo je i da će trebati neko vrijeme da se sve to vrati u neku normalu, racionalnost. Uglavnom, sve što izlazi još možemo stavljati u kontekst predizborne kampanje koja je donijela Trumpovu pobjedu - kazao je Ogorec. U tekstu koji je donio The Wall Street Journal najzanimljivija je ideja o moratoriju na zahtjev Ukrajine za članstvo u NATO-u.

- Bilo kakvo uključivanje Ukrajine u NATO savez pod ovakvim okolnostima niti nije moguće, nije realno. Mislim da su toga svjesni svi čimbenici okupljeni oko te situacije. Niti do sada nijedna zemlja koja je bila u ratnom stanju nije mogla biti uključena u NATO jer bi to automatski značilo uključivanje NATO-a u sukob. Tako niti 'plan pobjede' Zelenskoga nije bio realan, ako je smatrao da će se odmah uključiti u NATO. To u ovim okolnostima za Ukrajinu nije provedivo - smatra Ogorec koji nastavlja kako je ipak vjerojatno da Trump inzistira na prekidanju tog sukoba ili na njegovom zamrzavanju. - On nakon svojeg izbora i konstatira da namjerava razgovarati s Putinom i to je prvi korak u razrješenju situacije na prostoru Ukrajine - zaključuje profesor Marinko Ogorec.

Glavni motiv - novac

Iskusni hrvatski diplomat i analitičar međunarodne politike Božo Kovačević podsjeća da je i ranije Donald Trump govorio koji će biti stupovi njegovog pristupa rješenju ukrajinskog rata.

- To su koncesije Rusiji, a onda i odgoda ukrajinskog članstva u NATO-u, kaže Kovačević koji smatra da su Rusi, iako naizgled suzdržani, jako zadovoljni ishodom američkih predsjedničkih izbora. - Što se spominjanog naoružavanja Ukrajine tiče, meni se čini da Trump to gleda samo u kontekstu moguće zarade. Ako Ukrajina bude sposobna kupovati američko oružje onda će im on to oružje prodavati. Njegov motiv neće biti zaštita suverenih prava država i promicanje ljudskih prava i općenito zapadnih vrijednosti - kazao je Božo Kovačević.