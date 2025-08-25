Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SELEKTIVAN PRISTUP

Kako Rusija i Bjelorusija vide svijet: Najoštrije kritike Orbánu i Vučiću, blaže prema Trumpu, a prema Hrvatskoj neutralne

Autor
Sandra Veljković
25.08.2025.
u 07:52

Trump je opisan kao političar čija je retorika prema migrantima i medijima "produbila podjele u društvu", ali koji danas "pokušava nastupati u ulozi mirotvorca u pregovorima o Ukrajini"

Kako li će reagirati Viktor Orbán, koji se svim silama trudi da onemogući EU sankcije Rusiji, kad pročita da je njegova država "crna rupa" u poštivanju ljudskih prava? Ili pak Aleksandar Vučić kad vidi da Rusija kaže da je velik dio medija pod paskom vlasti i oligarha, a da je u sve to umiješan i kriminal? Netom objavljeno izvješće ruskog te bjeloruskog ministarstva vanjskih poslova o stanju ljudskih prava u svijetu donosi upravo te tvrdnje. Ma koliko nadrealno djelovali autori izvješća o ljudskim pravima – Rusija i Bjelorusija – ono otkriva i neke nove tendencije i međunarodne odnose kako ih vidi ta strana, a ljudska prava, univerzalna vrijednost, danas se koriste kao političko oružje u globalnom nadmetanju.

Ključne riječi
Bjelorusija Rusija

Komentara 3

Pogledaj Sve
NK
Na_konn
08:36 25.08.2025.

Manite se Bjelorusije ,di vlada mir i spokoj .Ali bi i tamo bacali upljuvke.....Prolazio sam kroz tu zemlju očarala me sa mirom i spokojjom ta divna zemlja.Koja je sva u zelenilu pšenici poljoprivrednim kulturama....Tako čista zemlja kao Apoteka .....Taj divni narod Blondi, nezna se ko je Bjelorus, Rus, ili Ukrainac sve ih volim i njihovu gostoljubivost....Predivne žene sa kosama klasja žita....Dok ovdje JEGERMEISTER sikce htio bi bit German, ali crnomanjast kao da je sa Kavkaza,a ovi ga neće jadan upucuje se....E crnomanjasti .....

JE
Jegermeister
08:26 25.08.2025.

Tropsti komunistički papkari-svinjice…

BH
BHHrvat
08:12 25.08.2025.

Jeli ovo naručen tekst?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Libanon između tri vatre
Premium sadržaj
8
SUSJEDI GA KOMADAJU

Na rubu političkog i društvenog sloma: Libanon stoji između tri vatre

Libanon postaje ogledni primjer novog poretka Bliskog istoka, u kojem male države ne preživljavaju izvan većih blokova, u kojem se žrtvuje nacionalni suverenitet, a “neutralni Bejrut” prestaje postojati. Ako se ova logika nastavi, Libanon će biti prvo mjesto na kojem međunarodni dogovor otvoreno zamjenjuje nacionalnu volju, pretvarajući zemlju u eksperiment čiji će uspjeh ili neuspjeh oblikovati sudbinu cijele regije.

Učitaj još