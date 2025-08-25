Kako Rusija i Bjelorusija vide svijet: Najoštrije kritike Orbánu i Vučiću, blaže prema Trumpu, a prema Hrvatskoj neutralne

Kako li će reagirati Viktor Orbán, koji se svim silama trudi da onemogući EU sankcije Rusiji, kad pročita da je njegova država "crna rupa" u poštivanju ljudskih prava? Ili pak Aleksandar Vučić kad vidi da Rusija kaže da je velik dio medija pod paskom vlasti i oligarha, a da je u sve to umiješan i kriminal? Netom objavljeno izvješće ruskog te bjeloruskog ministarstva vanjskih poslova o stanju ljudskih prava u svijetu donosi upravo te tvrdnje. Ma koliko nadrealno djelovali autori izvješća o ljudskim pravima – Rusija i Bjelorusija – ono otkriva i neke nove tendencije i međunarodne odnose kako ih vidi ta strana, a ljudska prava, univerzalna vrijednost, danas se koriste kao političko oružje u globalnom nadmetanju.