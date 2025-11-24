Naši Portali
'OTAC' KONTROVERZNOG MIROVNOG PLANA

Amerikanizirani putinovac iz Kijeva zaustavio koronu i želi okončati rat u Ukrajini

Autor
Zoran Vitas
24.11.2025.
u 18:00

Ukrajina je imala dugu povijest kao neovisna nacija prije nego što je postala dio Ruskog Carstva, govorio je mladi Dmitrijev, koji je kritizirao i Putinov progon oligarha

Najprije je Donald Trump pokušao okončati rat u Ukrajini uz pomoć Stevea Witkoffa u nekoj varijanti shuttle diplomacije pri čemu je nekoliko puta svojim mlažnjakom slijetao u Moskvu te se susretao možda i sa samim Vladimirom Putinom. A napravio je – baš ništa. I sada isto pokušava Putin sa 'svojim Witkoffom', Kirilom Dmitrijevim. Postoji neposredna razlika – Dmitrijev i Fond za izravne investicije težak 10 milijardi dolara koji vodi od početka ruske agresije na Ukrajinu sankcionirani su. No, ipak je ovaj ambiciozni kremaljski činovnik uspio zakoračiti pod svjetla reflektora. Jasno, to je ponajprije zbog mogućnosti postizanja mira u Ukrajini, ali, kako ispada, ipak izravnim dogovorom Washingtona i Kremlja, kako je to Trump i bio zamislio prije nekoliko mjeseci, pri čemu Amerikanci imaju zadatak uvjeriti Volodimira Zelenskog da je to za njega najbolje rješenje.

Ključne riječi
Donald Trump rat u Ukrajini Steve Witkoff Vladimir Putin

