Amerikanci žele zaplijeniti zaradu od prodaje iranske nafte skladištene u Omišlju

SAD želi konfiscirati 47 milijuna dolara od hongkonške tvrtke Triliance Petrochemical koja je, kažu, toliko zaradila od prodaje iranske nafte iskrcane s tankera i skladištene u Omišlju na Krku. Za tu kompaniju kažu kako je "iranska paravan tvrtka koja podržava petrokemijsku industriju iranskog režima", da je lažirala podatke o porijeklu nafte te da je prevarila i američke institucije jer je transakcija prodaje bila u dolarima i išla preko legitimnih američkih financijskih institucija.

Ovo nije prvi put da Amerikanci pritišću tu kompaniju koja ima podružnice u Iranu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kini i Njemačkoj, a ova odluka Okružnog suda u Washingtonu o oduzimanju zarade dolazi nakon što su Sjedinjene Države još jednom krenule u obračun s iranskim režimom i tamošnjom naftnom industrijom.

Amerikanci su još 2018. nametnuli strože sankcije Iranu, stavljajući embargo na njihovu naftu. No iranska nafta nije pod embargom u UN-u. Unatoč tomu, ona je nepoželjna zbog američkih sankcija, a svi koji se usude njome trgovati, prevoziti je ili iskrcati, kao i banke koje provode plaćanje, riskiraju kazne i probleme na američkom tržištu, kao i narušavanje reputacije.

Večernji list je u svibnju 2022. otkrio da tanker Arc1, koji je trebao pristati u Omišalj, prevozi iransku naftu, koja se povezivala s Hrvojem Čermakom. Rekonstruirajući plovidbu tog tankera, on je iransku naftu ukrcao 2. travnja 2022. u vodama istočno od Singapura prijenosom s broda na brod (STS). Plovilo s kojeg je ukrcao iransku naftu zove se “Vigor”, a “Vigor” je ukrcavao naftu izravno s otoka Kharg u Iranu. STS između “Vigora” i “ARC 1” nije bio iznenađujući. Tipično je da se iranska nafta prebacuje STS transferom u tim vodama, a zatim brodovi nastavljaju dalje prema Kini. Neobično je to što plovilo nije otišlo u Kinu, već je krenulo prema Hrvatskoj. Nakon tog otkrića, brod je zaustavljen, sve dozvole za uplovljavanje i iskrcaj su mu bile smjesta oduzete, i plutao je između Kostrene i Omišlja neko vrijeme dok naposljetku nije ipak otplovio prema Kini.



U današnjoj objavi o kompaniji Triliance, Amerikanci kažu kako je od 2022. do 2024. postojala razrađena shema kako bi se olakšala otprema, skladištenje i prodaja iranskih naftnih proizvoda. Američki tužitelji tvrde da je Iran radio na povećanju utrživosti iranske nafte u Europi i stvaranju buduće potražnje od europskih kupaca. Američki državni odvjetnik Edward Martin rekao je da tužba treba pokazati Iranu da se sankcije ne mogu izbjegavati. Podnesak navodi da je u siječnju 2022. Iran utovario približno milijun barela nafte u tanker. Nakon što je napustio Iran, SAD su ušle u trag nafti, uključujući tri prijenosa s broda na brod prije nego što je iskrcana za skladištenje u Hrvatskoj.

SAD tvrdi da su tvrtke koje rade s Trilianceom krivotvorile dokumente i manipulirale AIS signalima tankera kako bi prikrile podrijetlo i tvrdile da nafta dolazi iz Malezije. Nadalje, navodi se da su pomagači plaćali naknade za skladištenje u američkim dolarima preko američkih financijskih institucija koje bi - kaže se - odbile transakcije da su znale da su povezane s iranskom naftom. Nafta je u konačnici prodana, a SAD je prijavio prihod od 47 milijuna dolara koji SAD namjerava zaplijeniti.Ovo nije prvi put da su SAD uzela za metu Trilance i prihode od prodaje nafte. Triliance je prvi put stavljen pod američke sankcije u siječnju 2020. zbog optužbi da pomaže u financiranju iranske Islamske revolucionarne garde-Qods Force (IRGC-QF). SAD je rekao da je pratio transakcije u 2019. isporukom nafte u UAE i Kinu i prijenosom milijuna dolara u Iran od prodaje nafte na kojoj je Trilance radio kako bi prikrio iransko podrijetlo tih proizvoda.U studenom 2024. Okružni sud SAD-a u Washingtonu naredio je oduzimanje gotovo 12 milijuna dolara povezanih s Trilianceom. Vladini odvjetnici istaknuli su niz transakcija i prijenosa novca u 2020. godini povezanih s Trilianceom. Godine 2022. SAD je također krenuo u obračun s proizvođače nafte za koje je rekao da surađuju s Trilianceom.