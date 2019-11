Amerikanci Srbiji: Morate priznati Kosovo ili nikada nećete ući u Europsku uniju

Dok traju pregovori predstavnika stranke Samoopredjeljenje i Demokratskog saveza Kosova o tome tko će biti novi premijer ili premijerka, Albin Kurti ili Vjosa Osmani, SAD je Srbiji poručio da mora priznati Kosovo ili nikada neće ući u EU. Posebni izaslanik State Departmenta za zapadni Balkan Matthew Palmer na Kosovu je kazao da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zna da Srbija nikada neće ući u EU ako ne riješi problem s Kosovom naglasivši kako rješavanje “odnosa Kosova i Srbije” ostaje strateški prioritet SAD-a.

Posao za 300.000 ljudi

Isto tako, nakon sastanka s Kurtijem, kandidatom za premijera stranke Samoopredjeljenje, specijalni predstavnik kazao je da SAD potiče novu vladu Kosova da ojača plan dijaloga sa Srbijom, ali nije precizirao favorizira li SAD Albina Kurtija ili Vjosu Osmani na mjestu premijera. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjave specijalnog izaslanika Matthewa Palmera smatra poniženjem za Srbiju.

– Ako je sve tako kao što je rekao Palmer, i to na Kosovu gdje sam očekivao da će tražiti smanjivanje očekivanja prištinskih vlasti i da će im ukazati na to da je neophodan kompromis, pitam se o čemu onda pregovarati. O tome u kom trenutku da priznamo nezavisno Kosovo a da nam oni za to ukinu takse? – kazao je Vučić kojem je ministar vanjskih poslova Kosova Behgjet Pacolli poslao jasnu poruku kazavši da se sa Srbijom o svemu može razgovarati, samo ne o tri stvari, a to su nezavisno Kosovo, Ustav Kosova i granica.

– Doveli bismo globalne kompanije, imali simboličan porez i za deset godina mogli bismo zaposliti 300.000 ljudi. Time bismo napravili bazu razvoja i postali predsoblje kojem bi EU samo otvorio vrata i svi bismo zajedno ušli u EU – poručio je Pacolli.

Vučića je iznenadila i činjenica da Palmer govori o agresivnoj kampanji Srbije u smislu povlačenja priznavanja nezavisnosti Kosova, a nisu prihvatili dogovor da odustanu od lobiranja.

– Nudio sam da i jedni i drugi prekinemo kampanje priznavanja i otpriznavanja, ali Albanci o tome nisu željeli razgovarati zato što bi, po njima, svaka priča o prestanku kampanje priznavanja značila da oni nisu država. Ali za mene je nevjerojatno da i Palmer i Albanci misle da samo oni imaju svoje interese a da ih Srbi nemaju – kritizirao je Vučić koji isto tako smatra da je nepravedno da Amerikanci zbog ruskog oružja prijete Srbiji.

Sporna vježba

Naime, američka diplomacija reagirala je na razmještaj S-400 i Pancira u Srbiji. Ti su najsuvremeniji raketni sustavi protuzračne obrane dopremljeni u okviru vojne vježbe Slavenski štit 2019. Palmer je rekao da se nada da će Beograd biti “oprezan glede takvih nabava”, natuknuvši da one “nose opasnost ponavljanja režima sankcija” prema Srbiji.