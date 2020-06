Američki lonac pod pritiskom: Svećenik Al Sharpton pozvao ljude na 'marš na Washington'

Više snimki agresivnog policijskog postupanja prema prosvjednicima u Americi iscurilo je u javnost, a kritičari kažu da one predstavljaju još jedan u nizu dokaza policijske brutalnosti. Isto tako, posljednjih je dana u središte pozornosti javnosti došao i kontroverzni apel aktivista i nekih političara koji traže da se policiji u Sjedinjenim Državama jednostavno uskrate sredstva za rad. U četvrtak navečer po hrvatskom vremenu za Georgea Floyda (46), ubijenog Afroamerikanca, održana je komemoracija.

“Uskratite policiji novac”

Većinom mirni prosvjedi protiv policijske brutalnosti i rasizma u SAD-u nastavili su se i u četvrtak navečer. Prema izvještaju New York Timesa, i policija je bila manje agresivna prema demonstrantima nego večer prije. Ipak, službenici su neke prosvjednike palicama ozlijedili u Bronxu. U Los Angelesu policija je naglasila da je većinom riječ o mirnim prosvjedima, a za nerede je okrivila organizirane pljačkaše.

Još se jedan visokopozicionirani general američke vojske, Martin Dempsey, izjasnio protiv plana predsjednika Donalda Trumpa da razmjesti vojsku na ulice kako bi smirio nasilne prosvjede.

Na sveučilištu North Central u Minneapolisu održana je u četvrtak komemoracija u čast Georgea Floyda. Svećenik i poznati aktivist za prava Afroamerikanaca Al Sharpton održao je i govor:

– George Floyd nije trebao biti među umrlima. Nije umro od uobičajenih zdravstvenih razloga. Umro je zbog uobičajenog nefunkcioniranja američkog pravosudnog sustava – rekao je Sharpton te pozvao ljude na “marš na Washington” 28. kolovoza, na dan kada su 1963. održani znameniti prosvjedi za građanska prava afroameričke zajednice.

VIDEO Prosvjedi zbog preminulog Georgea Floyda izmakli su kontroli!

Jučer su u američku javnost dospjele i nove snimke policijske brutalnosti, ovog puta prema prosvjednicima koji, kritičari zamjećuju ironiju, prosvjeduju upravo protiv policijske brutalnosti. Dvojica su policajaca suspendirana u Buffalu zbog snimke na kojoj se vidi kako odguruju starijeg muškarca (75) koji posrće i udara glavom u pločnik te ostaje ležati krvareći iz glave. Na videu policajci ne izgledaju uopće uznemireni zbog njegove ozljede. Prvotno je policija u izvještaju napisala da je muškarac “pao” tijekom “sukoba koji je uključivao prosvjednike”.

Zbog ovakvih snimki te posebno ubojstva Floyda, ali i drugih Afroamerikanaca, u SAD-u je krila dobio slogan “Defund the police” (“Uskratite policiji sredstva”) koji, ukratko rečeno, smatra da bi policija, zbog svoje negativne uloge u društvu, trebala ostati bez sredstva za rad. Neki čak idu toliko daleko da smatraju da bi se policiju trebalo ukinuti. Među ciljevima aktivističkog pokreta Black Lives Matter (“Životi crnaca vrijede”) nalazi se upravo zahtjev “Uskratite policiji sredstva”. Tom se apelu pridružila i senatorica države New York Julia Salazar, ali i neke zvijezde u društvu, poput nogometašice Megan Rapinoe ili pjevača Johna Legenda. I bivši suradnik u kampanji Hillary Clinton za predsjednicu 2016. Brian Fallon to smatra. Konzervativci tom radikalnom prijedlogu doskaču tako da pitaju: “A tko će nas onda čuvati? Tko će sprečavati zločine?” Demokrate je zbog toga, referirajući se na Fallona, kritizirao i senator Ted Cruz, bivši kandidat za predsjednika SAD-a.

“‘Uskratite sredstva policiji’. Uzet će vam oružje. Podržavaju izazivače nemira i pljačkaše koji pale vaš grad”, napisao je Cruz na Twitteru rugajući se radikalizmu demokrata. Ankete su pokazale da samo 16 posto Amerikanaca (i 33 posto crnaca) podržava smanjivanje sredstava za policiju.

Video s 20 milijuna pregleda

Šefica afroameričkog parlamentarnog kluba u Kongresu Karen Bass rekla je da ne podržava apel za smanjivanje ulaganja u policiju, ali želi pokrenuti pravosudnu i policijsku reformu koja će uključivati poziv na odgovornost policajaca te isključivanje loših službenika iz sustava.

– U ovom trenutku policajce je teško tužiti, vrlo ih se teško otpušta i gotovo nikad ih se sudski ne goni – govori Bass. Policijska reforma trebala bi proći u lipnju.

Podosta je prašine jučer podignuo i video koji je na društvenim mrežama dan prije objavila Candace Owens (31), konzervativna afroamerička aktivistica koja podržava Trumpa, a poznata je po kontroverznim izjavama, posebno među afroameričkom zajednicom. Ona je u videu, koji je pregledan više od 20 milijuna puta, istaknula da “obitelj Floyda zaslužuje pravdu zbog načina na koji je umro” te je osudila postupak policajca Dereka Chauvina koji je prouzročio njegovu smrt. No, pritom je dodala da Floyda “odbija vidjeti kao mučenika”. Floyd je, govori Owens, uhićen 2007. godine zato što je s četvoricom sudionika opljačkao trudnicu u njezinu domu. Kako bi je smirio, prislonio joj je pištolj na trbuh prijeteći da će pucati u nju i nerođeno dijete. Zbog toga je proveo pet godina u zatvoru, a mediji su uglavnom izostavili detalje te pljačke koji su Owens ponukali da ga opiše kao “lošu osobu”.

Usput je Owens kritizirala “Afroamerikance kao “jedinu zajednicu u Americi koja slavi kriminalce”. Mnogi su je kritizirali zbog ogovaranja žrtve policijske brutalnosti, među njima i poznati televizijski voditelj Piers Morgan.