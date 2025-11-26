Naši Portali
GLOBALNA STABILNOST NA RASKRIŽJU

Američki general otkrio mogućnost dramatičnog scenarija: 'Ako ih ne zaustavimo, rat dolazi na teritorij NATO-a'

NATO
Foto: Reuters/PIXSELL
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
26.11.2025.
u 14:27

Jedno od glavnih pitanja u ovom trenutku jest može li se Europa još uvijek osloniti na sustav temeljen na pravilima koji je desetljećima oblikovao njezinu sigurnost, sa Sjedinjenim Državama kao zaštitnikom, ili je to otvorilo vrata daljnjem nastojanju Rusije da destabilizira njezino neposredno susjedstvo i ostatak kontinenta

Umirovljeni general-pukovnik američke vojske Ben Hodges naglasio je da je pobjeda Ukrajine ključna za prosperitet SAD-a i globalnu stabilnost, usred zabrinutosti oko smanjenja američke vojne prisutnosti u Europi. Prošlotjedni mirovni plan od 28 točaka koji su sastavile Rusija i SAD, a kojim se predlaže kraj ruske invazije na Ukrajinu u punom opsegu, izazvao je neizvjesnost, posebno među Europljanima koji nisu uključeni u proces. Jedno od glavnih pitanja u ovom trenutku jest može li se Europa još uvijek osloniti na sustav temeljen na pravilima koji je desetljećima oblikovao njezinu sigurnost, sa Sjedinjenim Državama kao zaštitnikom, ili je to otvorilo vrata daljnjem nastojanju Rusije da destabilizira njezino neposredno susjedstvo i ostatak kontinenta. 

U intervjuu za Euronews objasnio je zašto Washingtonu treba Europa i zašto bi poraz Ukrajine imao negativne posljedice i za SAD. "Europa je najveći američki trgovinski partner. Američki prosperitet ovisi o europskom prosperitetu. Europski prosperitet ovisi o europskoj stabilnosti i sigurnosti, kojoj šteti ovaj rat koji je Rusija započela. Stoga je pobjeda u ovom ratu protiv ruskog agresora toliko važna. Osim toga, ako se Rusija ne zaustavi u Ukrajini i ovaj rat se nastavi na teritorij NATO-a, mogli bismo se naći u stvarnom kinetičkom sukobu s Rusijom. Odvraćanje Kine također igra veliku ulogu. Kinezi prate jesmo li ozbiljni u pogledu suvereniteta i međunarodnog prava te jesmo li pouzdan partner. Konačno, Rusija održava Iran i Sjevernu Koreju. Ako ste zabrinuti za ove dvije zemlje, pobjeda nad Rusijom prvo ih ostavlja dodatno izoliranima, što smanjuje štetu koju mogu nanijeti Izraelu ili Južnoj Koreji", kazao je. 

Na pitanje jesu li SAD još uvijek pouzdani partner NATO-a Hodges kaže: "Rekao bih da. Ali, mislim da je nesretno što ljudi uopće postavljaju ovo pitanje jer je Trumpova administracija stvorila sumnju u to hoće li SAD odgovoriti. To je problem. Rusi bi mogli napraviti opasnu pogrešnu procjenu ako vjeruju da SAD ne želi učiniti ništa osim izdavanja izjava. Ta percepcija povećava rizik od ruskog miješanja. Sada, dok pratim što je administracija učinila i rekla u proteklih deset mjeseci, možete vidjeti da je prioritet broj jedan zapadna hemisfera, Sjeverna i Južna Amerika. Drugi prioritet, indo-pacifička regija, iako je to uglavnom u ekonomskom smislu. Treći prioritet vjerojatno će biti Bliski istok. Budući da administracija ima prvenstveno transakcijski, a ne vrijednosni ili tradicionalni smisao za strategiju i diplomaciju, mnogo se svodi na sklapanje poslovnih dogovora. To znači da je Europa vjerojatno na 4. mjestu po prioritetima. Najvjerojatnije ćete vidjeti smanjenje američke vojne prisutnosti ovdje, kao što su nedavno već najavili smanjenje prisutnosti američke vojske u Rumunjskoj", dodao je.

Na pitanje očekuje li smanjenje broja vojnika i u Njemačkoj Hodges je rekao da je to gotovo neizbježno. "Već su puno govorili o tome u Trumpovoj prvoj, ali onda se, bizarno, broj američkih vojnika trajno raspoređenih u Njemačkoj povećao tijekom njegova prvog mandata. Sada, mislim, odlučniji su da to zapravo i učine. Nema puno toga što mi imamo u Europi, a posebno što američka vojska ima u Europi. Ono što američka vojska ima u Europi nije potrebno na Pacifiku, ali bi se moglo smanjiti kako bi se oslobodio novac i resursi. Mislim da će se američka vojska općenito smanjiti, a dio tog smanjenja doći će iz Europe", poručio je američki general.

Ukrajinske obrambene snage napale ruski zrakoplov A-60

BA
badidaas
14:40 26.11.2025.

General je potpuno u pravu, rusi više nemaju što drugo raditi nego ratovati i nastojat će iskoristiti prevrtljivog trumpa u Bijeloj kući kako bi se što više proširili na Europu,(kao rak)

BR
barba roga
14:38 26.11.2025.

Ben Hodges je izvanredan vojnik, bistar i britak. Kamo sreće da je on na čelu MOD u USA; umjesto onog nesposobnjakovića

Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
14:41 26.11.2025.

Rat treba prekinuti i uspostaviti dobre odnose sa Rusijom i na praviti veliki eu ruski savez .. jedan smo kontinent sve do kine! Tamo se zivot budi a mi smo sretnici da nas spaja a ne dijeli kopno sa tom budućnošću! ! Kakva usa kakva engleska.. Kina i rusija su budućnost,mada nama zapravo nema ljudima svjetle buducnosti na ovom svijetu.. ali ovo je mudrije ,ne nametati naše "vrijednosti nego poštivati poredak i društvo te uživati u različitim vrijednostima ,a usput trgovati..putovati..otvoriti granice sa Rusijom i kinom..tamo nema zlih ljudi..radikalnih i duhovno propalih!

