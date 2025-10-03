Američka vojska potopila brod pun droge: Četvero mrtvih u Karibima

Sjedinjene Američke Države su usmrtile četiri osobe u napadu na brod koji je navodno prevozio drogu, rekao je u petak američki ministar obrane Pete Hegseth, što predstavlja najmanje četvrti takav napad u nekoliko tjedana. Hegseth je u objavi na društvenoj mreži X rekao da je napad izveden u međunarodnim vodama u blizini venezuelanske obale. "Ovi napadi će se nastaviti dok ne prestanu napadi na američki narod!!!!!", poručio je Hegseth.

Hegseth je rekao, a da za to nije pružio dokaze, da obavještajni podaci "bez sumnje" potvrđuju da je plovilo prevozilo drogu, a da su posadu činili "narko teroristi". Kazao je da je brod prevozio "značajnu" količinu droge, no nije precizirao niti naveo o kojoj vrsti droge se radi. Venezuelansko ministarstvo komunikacija nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom.

Američki predsjednik Donald Trump je kasno u četvrtak ustvrdio da je SAD u "oružanom sukobu" protiv narko kartela. Pravni stručnjaci dovode u pitanje zakonitost ubojstva osumnjičenih krijumčara droge na moru umjesto da ih se uhiti, a teret zaplijeni. Washington optužuje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i njegovu vladu da vode golemu organizaciju za izvoz droge u Sjedinjene Države te objavio da je nedavno uništio četiri broda označena kao "narkoteroristička", ubivši pritom najmanje 17 ljudi.

State Department je u kolovozu objavio da je udvostručio nagradu na 50 milijuna dolara za uhićenje Madura, kojeg je američko pravosuđe optužilo za trgovinu drogom i čiji ponovni izbor Washington nije priznao. Maduro je sredinom rujna kazao da nedavni incidenti između njegove zemlje i SAD-a predstavljaju "agresiju" Washingtona.

Venezuelanska vlada je prije toga objavila da je razarač Sjedinjenih Država presreo, ukrcao se i zauzeo venezuelanski tunolovac na osam sati u vodama ekonomskog pojasa ove latinoameričke zemlje. Također, u rujnu je u američkom vojnom napadu na Karibima poginulo 11 osoba te je potopljen venezuelanski brod za koji je Trumpova administracija tvrdila da prevozi nezakonite droge.