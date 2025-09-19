Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
RACIJA U SIRIJI

Američka vojska objavila da je ubila važnog militanta ISIS-a u Siriji

Najnovija vijest
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
19.09.2025.
u 22:37

Američko središnje zapovjedništvo izvelo je nekoliko napada na pripadnike Islamske države u Siriji

Vojska SAD-a u petak je priopćila da je provela raciju u Siriji u kojoj je ubijen viši militant Islamske države. Iračka protuteroristička služba Ranije u petak je rekla da je viši čelnik Islamske države ubijen u sigurnosnoj operaciji u Siriji provedenoj u koordinaciji s međunarodnom koalicijom predvođenom SAD-om. U priopćenju američke vojske navodi se da je ubijen Omar Abdul Kader, koji je "želio napasti SAD". U priopćenju se ne navodi jesu li u napadu ubijeni i civili.

Militant, poznat kao "Abdul Rahman Al-Halabi", bio je čelnik vanjskih operacija i sigurnosti skupine, rekla je iračka služba. Optužen je da je nadgledao napade u nekoliko zemalja, uključujući bombardiranje iranskog veleposlanstva u Libanonu, te da je planirao druge operacije u Europi i SAD-u koje su spriječene obavještajnim radom, tvrdi iračka služba. Američko središnje zapovjedništvo izvelo je nekoliko napada na pripadnike Islamske države u Siriji. Američki dužnosnici upozorili su da se skupina nada povratku u zemlju nakon pada sirijskog predsjednika Bašara al-Asada prošlog prosinca.

Ključne riječi
ISIS SAD

Komentara 2

Pogledaj Sve
SE
Serđo23
23:40 19.09.2025.

Nekome su trebali zbog svojih poslovnih ciljeva isis , alqaida , hamas pa ih je stvorio , a zbog dobrog biznisa na Balkanu također je uz dosta uloženih sredstava obnovio i uataše i četn ke !

MP
marinko.przolica
23:11 19.09.2025.

Nije li taj lik dio demogratskih snaga u Siriji...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još