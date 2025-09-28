Alen je dijete rođeno iz ratnog silovanja: 'Prišao sam biološkom ocu i pitao ga zašto je silovao moju majku. Burno je reagirao'

Gost emisije "Nedjeljom u 2" bio je Alen Muhić iz Goražda u BiH, muškarac rođen iz ratnog čina silovanja, koji je s voditeljem Aleksandrom Stankovićem podijelio svoju životnu priču. Nakon što je pogledao prilog o svom životu, odmah je priznao, da mu je teško.

Njegova biološka majka silovana je 1993. godine u Foči, tokom rata u Bosni i Hercegovini. Domar bolnice Muharem Muhić svakodnevno ga je vodio kući svojoj supruzi Adviji i kćerima Almiri i Jasmili, a na kraju su ga i posvojili. Alen je imao devet godina kada je saznao da Advija i Muharem nisu njegovi biološki roditelji i da je njegov biološki otac silovao njegovu biološku majku.

U trenucima kad bi ga pitali "čiji si ti?", Alen nije dvojio. – Uvijek sam govorio da sam Muharemov i Advijin jer to i jesam – naglasio je. Govoreći o svemu što je proživio, priznao je kako su mu ti trenuci i danas izuzetno bolni, te da su ga emotivno oblikovali. Alen je odlučio progovoriti o teškoj temi i napisati knjigu naslovljenu "Ja sam Alen".

Knjiga nije ostala samo na lokalnoj razini, u Goraždu ili Sarajevu - ona je danas dostupna na svim kontinentima. Ta činjenica za njega ima posebno značenje. Dodao je kako mu je važno što zajednice polako postaju otvorenije prema djeci rođenoj iz ratnih silovanja. Takva djeca, objašnjava, desetljećima su bila potpuno nevidljiva - ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u cijelom svijetu.

Prisjetio se i susreta s biološkim ocem koji živi oko 30 kilometara od njegovog mjesta. Na poziv prijatelja otišao je tamo na džumu (molitvu petkom). – Nisam se nadao da ću ga upoznati sve do trenutka dok mi jedan čovjek nije pričao i rekao mi "Vidio sam ti oca maloprije", rekao je.

Tada mu je odlučio pokucati na vrata. – Ispred mene se ukazao "isti ja", samo stariji. Slični smo, itekako. Predstavio sam mu se, a on mi je rekao: "Znam ja tko si ti" – prisjetio se.

– Došao sam tamo nespreman. Pitao sam ga: "Zašto si mi silovao majku", a on je jako burno reagirao. Negirao je to, rekao je kako ju ne poznaje, prisjeća se. Unatoč DNK testu koji je potvrdio da mu je on otac, tvrdio je da je lažan i namješten. –Boljelo me što mi čovjek laže u oči – rekao je Alen.

Priznaje da je očekivao da će u njemu vidjeti kajanje, ali doživio je suprotno. – On se i dan danas inati, kao da se ponosi – kazao je Alen.