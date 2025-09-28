Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
POTRESNO SVJEDOČANSTVO

Alen je dijete rođeno iz ratnog silovanja: 'Prišao sam biološkom ocu i pitao ga zašto je silovao moju majku. Burno je reagirao'

Alen Muhić
Foto: Facebook
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
28.09.2025.
u 16:18

– Ispred mene se ukazao "isti ja", samo stariji. Slični smo, itekako. Predstavio sam mu se, a on mi je rekao: "Znam ja tko si ti" – prisjetio se.

Gost emisije "Nedjeljom u 2" bio je Alen Muhić iz Goražda u BiH, muškarac rođen iz ratnog čina silovanja, koji je s voditeljem Aleksandrom Stankovićem podijelio svoju životnu priču. Nakon što je pogledao prilog o svom životu, odmah je priznao, da mu je teško.

Njegova biološka majka silovana je 1993. godine u Foči, tokom rata u Bosni i Hercegovini. Domar bolnice Muharem Muhić svakodnevno ga je vodio kući svojoj supruzi Adviji i kćerima Almiri i Jasmili, a na kraju su ga i posvojili.  Alen je imao devet godina kada je saznao da Advija i Muharem nisu njegovi biološki roditelji i da je njegov biološki otac silovao njegovu biološku majku. 

U trenucima kad bi ga pitali "čiji si ti?", Alen nije dvojio. – Uvijek sam govorio da sam Muharemov i Advijin jer to i jesam – naglasio je.  Govoreći o svemu što je proživio, priznao je kako su mu ti trenuci i danas izuzetno bolni, te da su ga emotivno oblikovali. Alen je odlučio progovoriti o teškoj temi i napisati knjigu naslovljenu "Ja sam Alen".

Knjiga nije ostala samo na lokalnoj razini, u Goraždu ili Sarajevu - ona je danas dostupna na svim kontinentima. Ta činjenica za njega ima posebno značenje. Dodao je kako mu je važno što zajednice polako postaju otvorenije prema djeci rođenoj iz ratnih silovanja. Takva djeca, objašnjava, desetljećima su bila potpuno nevidljiva - ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u cijelom svijetu.

Prisjetio se i susreta s biološkim ocem koji živi oko 30 kilometara od njegovog mjesta. Na poziv prijatelja otišao je tamo na džumu (molitvu petkom). – Nisam se nadao da ću ga upoznati sve do trenutka dok mi jedan čovjek nije pričao i rekao mi "Vidio sam ti oca maloprije", rekao je.

Tada mu je odlučio pokucati na vrata. – Ispred mene se ukazao "isti ja", samo stariji. Slični smo, itekako. Predstavio sam mu se, a on mi je rekao: "Znam ja tko si ti" – prisjetio se.

– Došao sam tamo nespreman. Pitao sam ga: "Zašto si mi silovao majku", a on je jako burno reagirao. Negirao je to, rekao je kako ju ne poznaje, prisjeća se. Unatoč DNK testu koji je potvrdio da mu je on otac, tvrdio je da je lažan i namješten. –Boljelo me što mi čovjek laže u oči – rekao je Alen.

Priznaje da je očekivao da će u njemu vidjeti kajanje, ali doživio je suprotno. – On se i dan danas inati, kao da se ponosi – kazao je Alen.

Ključne riječi
Nedjeljom u 2 alen muhić

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
17:31 28.09.2025.

Tako, na stotine silovanih Hrvatica od strane Srba. Ali one nisu zasluzile clanak. A i kako bi, one su Hrvatice a zrtve su uvijek drugi samo ne nasi.

HŽalostanV
17:21 28.09.2025.

Svaka čast mladiću !

NI
Ninica
18:10 28.09.2025.

Jedino na što se biološki otac u svom životu može ponositi je to što mu je netko drugi odgojio dijete pa ima za razliku od oca sve karakteristike čovjeka. Od nečovjeka nastao čovjek.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
6
Harari za Financial Times

'Putin je već izgubio, evo zašto Ukrajina pobjeđuje u ratu'

"Ukrajina je sve to postigla bez izravnog sudjelovanja NATO-a na bojištu. Jedina treća zemlja koja je poslala vojnike bila je Sjeverna Koreja – više od 10.000 za Rusiju. Saveznici su Kijevu slali oružje, ali dugo vremena uz ograničenja. Upravo zato su pobjede kod Kijeva, Harkiva i Hersona izvojevane s relativno skromnim sredstvima. Da je Ukrajina od početka dobila punu podršku, rat je mogao biti okončan već 2022. ili 2023.", smatra Harari.

Premium sadržaj
Video sadržaj
5
JAVNOST RAZLOMLJENA NA NIŠE I BALONE

Dvije različite stvarnosti Amerike: Kirk je imao milijune pratitelja, a mnogi za njega nikada nisu čuli

Profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Marijana Grbeša-Zenzerović, koja je predavala i na američkim sveučilištima, ističe kako je nevjerojatno "koliko su mainstream elite, mediji, znanost i politika ignorantni prema činjenici da su se publike i medijski krajolik toliko radikalno promijenili, i da se s njima promijenila medijska konzumacija".

4
U ERI UMJETNE INTELIGENCIJE

Demokracija počiva na povjerenju, diktature na teroru. Na Svjetski dan vijesti poruka je jasna - birajte istinu, ne fikciju

Danas živimo u svijetu s najrazvijenijom informacijskom tehnologijom u povijesti. Ljudima su informacije dostupne u izobilju i u vremenskom roku koji nikad nije bio tako kratak, tako brz. Ali, istovremeno, ljudi kao da gube, ili su već izgubili, sposobnost da vode razgovor, da pričaju jedni s drugima, saslušaju jedni druge. To je vidljivo i u najvećim ili najsnažnijim demokracijama, kao što su Sjedinjene Američke Države, i u malima i mlađima, kao što je Hrvatska.

Učitaj još