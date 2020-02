Alarmantna situacija u Italiji: U izolaciji dio gradova, policija na ulicama, broj zaraženih raste

Nakon što je naglo porastao broj ljudi zaraženih koronavirusom, talijanska vlada odlučila je blokirati pristup gradovima i općinama u kojima ima najviše zaraženih u regijama Lombardiji i Venetu. Tako će se u svojevrsnoj izolaciji naći deset gradova i općina u Lombardiji, gdje živi 50.000 ljudi, te gradić Vo' sa 3.000 stanovnika u regiji Veneto.

"Želimo izolirati zarazu koliko je god to moguće unutar određenog područja", izjavio je ministar zdravstva Roberto Speranza nakon hitnog sastanka vladina kabineta koji je održan u subotu u Rimu.

Broj zaraženih koronavirusom u Italiji porastao je na 76 osoba, uključujući dvoje umrlih. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je kako Italija ima najviše zaraženih koronavirusom u Europi. U Njemačkoj je zabilježeno 16 slučajeva, u Francuskaj 12, od kojih je jedan umro, te u Velikoj Britaniji tri slučaja.

Premijer Giuseppe Conte izjavio je da će policija nadzirati situaciju, odnosno da će policajci sprečavati ljude da ulaze ili izlaze iz gradova koji su pod izolacijom. Također, ako bude potrebno pomoći će i vojska. "Cilj je zaštiti zdravlje Talijana", kazao je Conte.

Talijanska vlada otkazala je sva sportska natjecanja koja su se trebala održati u nedjelju u Lombardiji i Venetu, a to znači da se neće odigrati i neke utakmice talijanskog nogometnog prvenstva, Inter - Sampdoria, te Verona - Cagliari. I prije hitnog sastanka vladina kabineta lokalne vlasti u sjevernim talijanskim regijama s najviše zaraženih, Lombardiji i Venetu, zatvorile su škole i zabranile javna događanja.

U Kini potvrđeno 648 novih slučajeva

U Kini je u subotu potvrđeno 648 novih slučajeva zaraze koronavirusom. To je u nedjelju objavila kineska Nacionalna zdravstvena komisija. Ukupni broj zaraženih u Kini sada iznosi 76.936 osoba, a broj umrlih povećao se za 97 osoba u odnosu na prethodni dan. To znači da su do sada od koronavirusa umrle 2.442 osobe. U gradu Wuhanu, epicentru epidemije koronavirusa, zabilježena su nova 82 slučaja smrti.

