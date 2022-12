Alarm iz Austrije: Pitanje nije hoće li u EU nestati struje, nego kada

Austrijska ministrica obrane Klaudia Tanner (ÖVP) uskoro očekuje velike nestanke struje u Europskoj uniji, rekla je u intervjuu za njemački dnevni list "Welt". "Vjerojatnost nestanka struje u dijelovima EU-a u bliskoj je budućnosti vrlo velika. Pitanje nije hoće li do toga doći, nego kada će doći", rekla je Tanner. Rizik od nestanka struje u cijeloj zemlji ponovno se značajno povećao zbog rata u Ukrajini, naglasila je.

"Za Putina su hakerski napadi na zapadnu opskrbu električnom energijom sredstvo hibridnog ratovanja. Ne bismo se trebali pretvarati da je to samo teorija. Moramo se pripremiti za nestanke struje u Austriji i Europi", kazala je Tanner, naglasivši da se "jedna trećina građana više ne bi mogla opskrbljivati ​​najkasnije do četvrtog dana nestanka struje", piše Kleine Zeitung. Savezne oružane snage stoga žele do 2025. postaviti ukupno 100 samodostatnih vojarni koje se mogu samostalno opskrbljivati ​​dva tjedna. Osim toga, trebali bi postojati takozvani sigurnosni otoci, koji mogu biti "kontaktne točke za civilne pomagače i snage za provođenje zakona u hitnim slučajevima".

Međutim, političarka ÖVP-a ne očekuje rani kraj sukoba. Rusija ima goleme rezerve materijala i vojnika, rekla je. "Srećom, Ukrajina je postigla vrlo važne uspjehe, ali mora braniti ogroman teritorij. Nejasno je hoće li ikada biti pobjednika u ovom ratu." Tanner je pozvala međunarodnu zajednicu da se više usredotoči na pregovore za rješavanje ukrajinskog rata i da surađuje s Ukrajinom po tom pitanju. "Važno je da se razgovori odvijaju u pozadini i da se fokus vrati na diplomaciju."

Neke države EU-a tvrde da bi Ukrajina, kao suverena država, trebala sama odlučiti kada će pregovarati i koji bi trebao biti cilj tih pregovora. “Ali također se vidi da Zapad, koji već mjesecima podupire Ukrajinu oružjem i milijardama eura, mora s Kijevom odlučiti kada je dosegnuta granica ovog rata i kada ima smisla započeti pregovore u primjerenom formatu", rekla je ministrica obrane. To je "teška stvar", ali bi međunarodna zajednica sada trebala posvetiti više pažnje ovom pitanju, rekla je Tanner. "U tom kontekstu ne smijemo zaboraviti da bi visoke cijene energije koje su posljedica Putinovog brutalnog agresorskog rata protiv Ukrajine mogle sve više biti percipirane kao teret za ljude na Zapadu."

