VIDEO Užas u Tisnom: Poginuo stranac (22), pao je s krova hotela?

Policija i druge službe intervenirale su u Tisnom gdje je u hotelu Black Pearl, kako neslužbeno doznajemo, preminuo 22-godišnji stranac. Prema neslužbenim informacijama, u hotelu je bio s više osoba te je pao s krova.
Malo prije podnevna završen je očevid na tijelu preminulog, kriminalističko istraživanje i dalje u tijeku. Gosti iz hotela s kojima smo razgovarali šokirani su, nitko od njih nije čuo ni vidio ništa sumnjivo tijekom noći.
Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je hodao s balkona na balkon na posljednjem, odnosno trećem, katu hotela. Prema svemu sudeći, čini se kako je pritom pao. Navodno je preminuo u ranim jutarnjim satima. Službene informacije Policijske uprave šibensko-kninske još se čekaju.Hotel u Tisnom gdje je pronađeno tijelo muškarca (22)
80. GODIŠNJICA POBJEDE NAD JAPANOM
FOTO Pogledajte vojnu moć Kine: Prvi put pokazali i oružje najnovije generacije
OGLAS NA NJUŠKALU
FOTO Na prestižnoj lokaciji, bazen, sauna i osam soba: Što vam još treba? Ova vila u Zagrebu ima sve
prepoznajete li svoje bližnje?
Išao u laganu šetnju.