VEČERNJI NA TERENU

VIDEO Užas u Tisnom: Poginuo stranac (22), pao je s krova hotela?

Autor
Dea Redžić
03.09.2025.
u 12:07

Gosti iz hotela s kojima smo razgovarali šokirani su, nitko od njih nije čuo ni vidio ništa sumnjivo tijekom noći

Policija i druge službe intervenirale su u Tisnom gdje je u hotelu Black Pearl, kako neslužbeno doznajemo, preminuo 22-godišnji stranac. Prema neslužbenim informacijama, u hotelu je bio s više osoba te je pao s krova. 

Malo prije podnevna završen je očevid na tijelu preminulog, kriminalističko istraživanje i dalje u tijeku. Gosti iz hotela s kojima smo razgovarali šokirani su, nitko od njih nije čuo ni vidio ništa sumnjivo tijekom noći. 

Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je hodao s balkona na balkon na posljednjem, odnosno trećem, katu hotela. Prema svemu sudeći, čini se kako je pritom pao. Navodno je preminuo u ranim jutarnjim satima. Službene informacije Policijske uprave šibensko-kninske još se čekaju.  

Hotel u Tisnom gdje je pronađeno tijelo muškarca (22)
Komentara 2

PU
puran
12:21 03.09.2025.

Išao u laganu šetnju.

Avatar MODERN-TALKING
MODERN-TALKING
12:15 03.09.2025.

kad je razmisljao donjom glavom a ne gornjom... i eto zla...

