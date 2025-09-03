VIDEO Užas u Tisnom: Poginuo stranac (22), pao je s krova hotela?

Policija i druge službe intervenirale su u Tisnom gdje je u hotelu Black Pearl, kako neslužbeno doznajemo, preminuo 22-godišnji stranac. Prema neslužbenim informacijama, u hotelu je bio s više osoba te je pao s krova.

Malo prije podnevna završen je očevid na tijelu preminulog, kriminalističko istraživanje i dalje u tijeku. Gosti iz hotela s kojima smo razgovarali šokirani su, nitko od njih nije čuo ni vidio ništa sumnjivo tijekom noći.

Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je hodao s balkona na balkon na posljednjem, odnosno trećem, katu hotela. Prema svemu sudeći, čini se kako je pritom pao. Navodno je preminuo u ranim jutarnjim satima. Službene informacije Policijske uprave šibensko-kninske još se čekaju.