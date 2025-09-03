Milanović tek danas na upit Večernjaka pisao DSV-u

Večernji list uspio je spojiti Ured predsjednika RH s Državnim sudbenim vijećem u aktualnom izboru predsjednika Vrhovnog suda. Da nismo inzistirali na odgovoru u Uredu predsjednika RH, tko zna koliko bi još trajao zastoj u tom tako važnom postupku za naše pravno uređenje da je propisan i Ustavom.

Predsjednik Zoran Milanović 14. kolovoza priopćio je da neće nikoga predložiti od prijavljenih kandidata (jedino se prijavila prof. dr. sc. Aleksandra Maganić) na javni poziv od 6. srpnja, a niti tražiti mišljenja saborskog Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda. Kako u najavama dnevnog reda sjednica DSV-a o tome nije nije bilo spomena, poslali smo upit DSV-u jesu li dobili službeni dopis predsjednika Republike, jesu li mu odgovorili odnosno što namjeravaju učinit, te znači li njihova šutnja da neće ništa poduzimati dok se ne ostvari zakonski uvjet za nastavak postupka izbora predsjednika VS-a, a po Zakonu o sudovima to je istek roka od 15 dana od zadnjeg danog mišljenja o jedinoj kandidatkinji.

I Ustav propisuje da se predsjednika VS-a "uz prethodno mišljenje" Opće sjednice VS-a i nadležnog saborskog odbora na prijedlog predsjednika bira i razrješuje Hrvatski sabor. Iz DSV-a nam je odgovoreno da nisu zaprimili dopis iz Ureda predsjednika RH, a kada ga zaprime dopis će biti uvršten na dnevni red sjednice DSV-a "radi donošenja daljnje odluke".

Još u petak poslali smo upit glasnogovorniku Ureda predsjednika RH što je razlog tome da PR nije izvijestio DSV o svojoj odluci. Zanimalo nas je i eventualno predsjednikovo tumačenje Ustava i Zakona o sudovima, kao i što je razlog tome da neće predložiti jedinu kandidatkinju. U ponedjeljak smo skrenuli pozornost da nam još nije odgovoreno, a kako ni tada odgovor nismo dobili, u utorak ujutro smo kod glasnogovornika inzistirali na odgovoru. Tek potom nam je iz Ureda predsjednika RH stigao odgovor: "Pročelnik kabineta Ureda predsjednika Republike Hrvatske uputio je danas predsjedniku Državnog sudbenog vijeća dopis i priopćenje Ureda predsjednika Republike od 14. kolovoza iz kojih je posve razvidno kako predsjednik Republike neće predložiti nikoga od prijavljenih za mjesto predsjednika Vrhovnog suda RH.". Na potezu je DSV, koji bi, da je postupak propisno okončan, trebao objaviti novi javni poziv, ali kako će postupiti, to nitko ne zna.

Naime, prvo je predsjednik Međunarodne udruge sudaca Đuro Sessa ustvrdio da i po Ustavu i po Zakonu o sudovima predsjednik RH mora tražiti mišljenje o kandidatima bez obzira ima li ili nema namjeru nekoga predložiti, a što su potvrdili i ustavnopravni stručnjaci doc. dr. sc. Mato Palić i prof. dr. sc. Sanja Barić. Udruga hrvatskih sudaca je već 16. kolovoza apelirala da se sudionici postupka izbora predsjednika VS-a "pridržavaju ustavnih i zakonskih odredbi koje jasno propisuju tijek i postupak izbora". Prof. Palić je komentirao da je DSV u nezavidnoj situaciji jer po Zakonu o sudovima aktualni poziv će poništiti ako predsjednik RH "u roku od 15 dana od dana zaprimanja posljednjeg zaprimljenog mišljenja" ne predloži ni jednog kandidata. Kako mišljenja nije tražio, ni rok nije počeo teći. Poništi li DSV aktualni poziv, prof. Maganić može inzistirati da su DSV i predsjednik postupali nezakonito.