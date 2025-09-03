Naša pjevačica iskreno: 'Napustila sam tijelo, a onda me Bog upozorio na multiplu. Drugo jutro sam oslijepila'

Naša poznata pjevačica i članica popularne grupe Feminnem, Nika Antolos, poznata je po svojoj otvorenosti i iskrenosti, no svojom je posljednjom objavom na Instagramu ostavila pratitelje bez daha. U vrlo emotivnom i duboko osobnom obraćanju, Nika je podijelila zastrašujuće duhovno iskustvo koje je, kako tvrdi, prethodilo njezinoj teškoj dijagnozi multiple skleroze. Uz elegantnu crno-bijelu fotografiju i slike s duhovnim porukama, pjevačica je otvorila dušu o svojoj borbi, padovima i snazi vjere koja ju je vodila kroz najteže trenutke.

"Već sam pričala o tome da sam napustila tijelo, a da spavala, ma čak ni legla nisam.. I samo me Kristovo Sveto Ime spasilo, vratilo natrag u meso. Iako već godinama bila sam Njegova, to me zavezalo čvršće", započela je Nika svoju nevjerojatnu ispovijest, opisujući izvantjelesno iskustvo koje ju je, kako kaže, još jače povezalo s vjerom.

No, najšokantniji dio njezine priče tek je uslijedio. Pjevačica je otkrila kako je, unatoč snažnoj vjeri, doživjela trenutke sumnje i pada, ali i kako je dobila božansko upozorenje na bolest koja će joj promijeniti život. "U stotine i stotine slučajeva čula sam Ga jasno i glasno. Kao onda kad me upozorio za multiplu, a drugo jutro sam oslijepila", napisala je Nika, povezavši svoje duhovno iskustvo s početkom teške borbe s multiplom sklerozom, bolesti s kojom se hrabro nosi već godinama.

Ova snažna poruka dolazi u kontekstu Nikine dugogodišnje i javne bitke. Pjevačica nikada nije skrivala kroz što prolazi, od teških simptoma poput privremenog gubitka vida i poteškoća s hodanjem, do pronalaska vlastitog puta k ozdravljenju. Početkom ove godine izjavila je kako je već gotovo pet godina bez simptoma, a svoj oporavak pripisuje promjeni prehrane i životnog stila. Upravo je vjera, kako se čini iz njezine objave, bila ključni stup njezine snage. "Pa dizanje, dlanovi na podu pred Njime što me svejedno čekao raširenih ruku… I tako stoput", opisala je svoje uspone i padove.

U nastavku objave, Nika je svoje pratitelje pozvala da se okrenu vjeri i ne traže uzore u ljudima. "Molim vas, ne ugledajte se na ljude, mi smo samo loše printana kopija, puni mrlja i tako bitnih, a nepotpunih rečenica. Nije dovoljno biti 'dobar čovjek'. Osluškujte Isusa u samoći, čitajte živo slovo Božje – Bibliju, jer jednom vrata će se teška zatvoriti, i glasa vam se više čuti neće", poručila je emotivno.

Njezina objava, popraćena profinjenim crno-bijelim selfijem na kojem pjevačica izgleda zanosno u bijeloj plisiranoj haljini, izazvala je lavinu reakcija. Pratitelji su je u komentarima obasuli porukama podrške i ljubavi, diveći se njezinoj hrabrosti i ljepoti. "Lijepa", "Ljepoto", samo su neki od komplimenata koji su se nizali ispod fotografije.