FOTO Pogledajte vojnu moć Kine: Prvi put pokazali i oružje najnovije generacije

Vojnici su promarširali Trgom Tiananmen kao dio parade kojom se obilježava 80. godišnjica kineske pobjede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu. Parada, najveća te vrste u kineskoj povijesti, okupila je tisuće vojnika, tenkove, raketne sustave i drugu vojnu opremu, šaljući snažnu poruku o kineskoj vojnoj moći i geopolitičkom utjecaju.
Novinska agencija Xinhua napomenula je da je tijekom procesije predstavljena kineska interkontinentalna balistička raketa DF-5C. To je najnovija generacija kineske rakete Dongfeng sposobne za nuklearno oružje, a ovaj model navodno ima globalni radijus udara.
Xi Jinping, okružen Putinom i Kimom, odao je počast kineskim vojnicima koji su se borili protiv "japanskih osvajača" tijekom rata. U svom govoru, Xi je istaknuo ključnu ulogu Kine u pobjedi saveznika, naglasivši doprinos svoje zemlje u "spašavanju ljudi, obrani mira i osiguravanju pobjede".