FOTO Pogledajte vojnu moć Kine: Prvi put pokazali i oružje najnovije generacije

Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Share
Podijeli
Vojnici su promarširali Trgom Tiananmen kao dio parade kojom se obilježava 80. godišnjica kineske pobjede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu.  Parada, najveća te vrste u kineskoj povijesti, okupila je tisuće vojnika, tenkove, raketne sustave i drugu vojnu opremu, šaljući snažnu poruku o kineskoj vojnoj moći i geopolitičkom utjecaju.
Vojnici su promarširali Trgom Tiananmen kao dio parade kojom se obilježava 80. godišnjica kineske pobjede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu.  Parada, najveća te vrste u kineskoj povijesti, okupila je tisuće vojnika, tenkove, raketne sustave i drugu vojnu opremu, šaljući snažnu poruku o kineskoj vojnoj moći i geopolitičkom utjecaju.
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Share
Podijeli
Vojni dužnosnici rekli su da je velik dio oružja i opreme na paradi prvi put prikazan javnosti, javlja Sky News.
Vojni dužnosnici rekli su da je velik dio oružja i opreme na paradi prvi put prikazan javnosti, javlja Sky News.
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Share
Podijeli
Novinska agencija Xinhua napomenula je da je tijekom procesije predstavljena kineska interkontinentalna balistička raketa DF-5C. To je najnovija generacija kineske rakete Dongfeng sposobne za nuklearno oružje, a ovaj model navodno ima globalni radijus udara.
Novinska agencija Xinhua napomenula je da je tijekom procesije predstavljena kineska interkontinentalna balistička raketa DF-5C. To je najnovija generacija kineske rakete Dongfeng sposobne za nuklearno oružje, a ovaj model navodno ima globalni radijus udara.
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Share
Podijeli
Xi Jinping, okružen Putinom i Kimom, odao je počast kineskim vojnicima koji su se borili protiv "japanskih osvajača" tijekom rata. U svom govoru, Xi je istaknuo ključnu ulogu Kine u pobjedi saveznika, naglasivši doprinos svoje zemlje u "spašavanju ljudi, obrani mira i osiguravanju pobjede".
Xi Jinping, okružen Putinom i Kimom, odao je počast kineskim vojnicima koji su se borili protiv "japanskih osvajača" tijekom rata. U svom govoru, Xi je istaknuo ključnu ulogu Kine u pobjedi saveznika, naglasivši doprinos svoje zemlje u "spašavanju ljudi, obrani mira i osiguravanju pobjede".
Foto: TINGSHU WANG/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: TINGSHU WANG/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: TINGSHU WANG/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: TINGSHU WANG/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: TINGSHU WANG/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: TINGSHU WANG/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Share
Podijeli

Ne propustite

1/