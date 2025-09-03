FOTO Čeka li nas obrat ove zime i velike količine snijega? Objavljena velika prognoza za Europu

Prognoze snježnih padalina za zimu 2025./2026. ukazuju na utjecaj globalnog vremenskog fenomena La Niña, koji se već razvija u Pacifiku i oblikuje uvjete za nadolazeću zimu, javlja Severe Weather koji donosi prognozu padalina i za Europu tijekom zimskih mjeseci. Prema prognozi ECMWF-a za Europu, u razdoblju od studenog do siječnja očekuju se ispodprosječne snježne padaline. Više snježnih padalina nego inače predviđa se u nekim dijelovima Skandinavije. Postoje neki prekidi u deficitu snježnih padalina nad središnjim dijelovima, ali zanimljivo je da se više snježnih padalina predviđa nad južnim područjem Ujedinjenog Kraljevstva. Individualna prognoza za studeni također pokazuje uglavnom ispodprosječne snježne padaline diljem Europe. Određeni potencijal za više snježnih padalina vidi se nad Skandinavijom, ali čak se i tamo može vidjeti da je ograničen većom nadmorskom visinom. Prognoza snježnih oborina za prosinac pokazuje manje snježnih oborina nego inače na većem dijelu kontinenta. Područje s više snježnih oborina nalazi se nad središnjim Balkanom, krajnjim jugom Ujedinjenog Kraljevstva i malim dijelom Skandinavije. Siječanjska prognoza pokazuje poboljšani potencijal snježnih oborina na većem dijelu kontinenta. Čini se da je riječ o anomaliji visokog tlaka na sjeveru, koja donosi hladniji zrak na kontinent. Povećani potencijal snježnih oborina vidljiv je diljem Ujedinjenog Kraljevstva i središnjih dijelova.

Foto: Severe Weather

Severe Weather rabi i dugoročni sustav prognoziranja UKMO zajedno s ECMWF-om. Razvio ga je Meteorološki ured Ujedinjenog Kraljevstva, koji mu je dao inicijale (UKMO). Gledajući sezonski prosjek za Europu, može se vidjeti još jedna slaba prognoza snježnih padalina, puno lošija od one koju predviđa ECMWF. Za veći dio kontinenta predviđa se manje snježnih padalina nego inače, osim za neke sjeverne dijelove. No slijedeći prognozu već nekoliko godina, postoji tendencija (pristranost modela) pokazivanja manje snježnih padalina. Prognoza za studeni pokazuje ispodprosječni potencijal snijega u većem dijelu Europe. Ponovno se predviđa više snježnih oborina u sjevernim dijelovima, baš kao u prognozi ECMWF-a, ali ovdje su one još ograničenije nadmorskom visinom, što ukazuje na topao mjesec. Prognoza snježnih oborina za prosinac ne pokazuje značajnije poboljšanje osim uobičajenih viših nadmorskih visina sjevernih dijelova. Ostatak kontinenta pokazuje znatno manje snježnih oborina za taj mjesec. Za siječanj se ne predviđaju veće promjene na cijelom kontinentu. Kao što prognoza pokazuje, potencijal za snježne padaline postoji samo u sjevernim dijelovima. Sveukupno, ovaj model pokazuje prilično blagu zimu nad Europom.

Foto: Severe Weather

Kako objašnjava Severe Weather, topla faza naziva se El Niño, a hladna faza La Niña. El Niño / južna oscilacija (ENSO) je prirodna pojava koja se sastoji od fluktuacije temperatura oceana u srednjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku u kombinaciji s promjenama u atmosferi. Ova pojava ima značajan utjecaj na vremenske obrasce u mnogim dijelovima svijeta i podiže globalno temperaturu zraka. Mijenjajući cirkulaciju, ENSO značajno utječe na tropske oborine i obrasce tlaka, mijenjajući sustav povratne sprege atmosfera-ocean. Ovaj sustav povratne sprege pomaže u širenju utjecaja ENSO-a globalno, mijenjajući zimske temperature i obrasce snježnih padalina. Očekuje se slabljenje La Niñe tijekom zime, a sljedeće godine očekuje se veliki prelazak u toplu fazu. La Niña mijenja vrijeme globalno, ali osim izravnog utjecaja nad Sjevernom Amerikom, mjesta poput Europe imaju mnogo drugih čimbenika koji djeluju prije nego što se bilo kakav utjecaj La Niñe može toliko proširiti, piše Severe Weather.