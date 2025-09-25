Al-julanijska autokracija nastavlja ondje gdje je Assad stao: Uhićen sirijski novinar i aktivisti

Sirijski novinar i aktivist Amer Matar uhićen je danas na sirijsko-libanonskoj granici pri pokušaju izlaska iz zemlje,samo dva dana nakon što se novi sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa susreo s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i nizom europskih čelnika na marginama Opće skupštine UN-a. Dok je pred svjetskom publikom govorio o „demokratizaciji Sirije“, u vlastitoj zemlji njegova je vlast brutalno ušutkala jednog od najistaknutijih svjedoka mučenja i logora.

Matar, bivši politički zatvorenik Assadova režima i glavni svjedok na povijesnom procesu u Koblenzu protiv sirijskih obavještajaca, prošao je pakao tamnica. Nakon bijega u Njemačku, gdje je stekao državljanstvo, posvetio se dokumentiranju zločina ISIL-a. Nedavno se vratio u Damask i otvorio Muzej zatvora ISIL-a, prostor posvećen sjećanju na žrtve i očuvanju istine. Upravo taj čin,čuvanje memorije i zahtjev za pravdom, očito je bio crvena krpa novoj vlasti.Prije nekoliko dana došlo je do sukoba između Matara i visokog dužnosnika sirijskog Ministarstva unutarnjih poslova, na sastanku o pitanju nestalih osoba. Rasprava se pretvorila u žestok obračun, pri čemu je dužnosnik otvoreno prijetio Mataru uhićenjem. Ispunio je prijetnju. Matar je na graničnom prijelazu Al-jdeideh odveden na nepoznatu lokaciju,bez ikakvog objašnjenja, bez prava na obranu, bez traga. Muzej sirijskih zatvora izdao je priopćenje u kojem ovo uhićenje naziva „osvetničkim činom, lišenim svake zakonitosti, podsjetnikom na najgore prakse Assadova režima“. Naglašavaju da je Matar glas žrtava, čovjek koji je svojim svjedočanstvima razotkrivao sustav mučenja i represije, i da je upravo zbog te uloge sada meta. Dodaju da vlasti onemogućuju svaki kontakt s njim i da vlada potpuna šutnja o njegovoj sudbini, dok odgovornost za njegov život i sigurnost nose isključivo sirijske vlasti.

„Ovo uhićenje nije samo napad na Amera Matara,to je udar na svaku žrtvu, na svaku uspomenu, na samu ideju pravde i dostojanstva“, stoji u priopćenju. Uhićenje Amera Matara razotkriva brutalnu kontinuitetnu logiku sirijske politike: promjena imena na vrhu ne znači promjenu sustava. Ahmed al-Sharaa, predstavljen svijetu kao lice „nove“ Sirije, očito se pokazuje kao obični nasljednik Assadove prakse, represija, prijetnje, šutnja i lov na neistomišljenike.

Paradoks je očit: dok predsjednik pozira s Trumpom i europskim liderima, obećavajući demokratizaciju, u Damasku se guši svaki pokušaj slobodnog govora. Slučaj Matara jasno poručuje da novi režim, baš kao i stari, neće tolerirati nikoga tko podsjeća na zločine prošlosti. Sjećanje je neprijatelj diktature,jer sjećanje traži pravdu, a pravda znači odgovornost. Uhićenjem Matara poslana je poruka: svatko tko se usudi dignuti glas o nestalima, mučenima i ubijenima može biti sljedeći. To je strategija straha, preuzeta iz Assadova arsenala. Amer Matar nije samo pojedinac,on je simbol, most između žrtava i svijeta, svjedok koji je pokazao da istina može probiti zidove šutnje. Upravo zato je režim krenuo na njega.

Za međunarodnu zajednicu, ovaj slučaj je test vjerodostojnosti: hoće li tolerirati „novog autokrata“ koji se skriva iza obećanja reformi, dok u praksi reproducira represiju? Hoće li svijet dopustiti da čovjek koji je preživio Assadove zatvore ponovno nestane u bezdanu istih metoda?Ovo uhićenje je udarac u lice žrtvama, cinizam prema ideji pravde i ruganje svemu što je Sharaa obećao pred UN-om. Ako Amer Matar nestane u tišini, nestaje i posljednja nada da Sirija može iskočiti iz paklenog kruga autokracije i zločinačke nekažnjivosti.