'Ako Vlada ne poveća plaće učiteljima, povećat ćemo ih za 700 učitelja u Zagrebu'

Predsjednik Stranke rada i solidarnosti i gradonačelnik Zagreba Milan Bandić najavio je u subotu da će, ukoliko Vlada ne prihvati njihov prijedlog za 17-postotno povećanje plaća učitelja i nastavnika, u Zagrebu povećati plaće za 700 učitelja produženog boravka i tjelesnog odgoja u programu Vikendom u sportske dvorane.

Učiteljima će se time povećati plaća do razine kakvu imaju obrazovani odgajatelji i stručni suradnici u dječjim vrtićima Grada Zagreba, rekao je Bandić na konferenciji za novinare u Stranci.

"Ukoliko ne bude sluha u resornom Ministarstvu, ukoliko Vlada ne prihvati naš prijedlog koji je "raison d’être" (smisao postojanja) hrvatskog obrazovanja i europskih standarda u koje se kunem, onda ćemo mi to sami napraviti u Gradu Zagrebu. Pa makar na ono na što možemo utjecati ćemo im isplatiti. To će koštati osam milijuna kuna, pa onda bih ja volio vidjeti ministricu neka objasni u zbornici da postoje dvije vrste ljudi, učitelja i nastavnika, jednih koji će primati 17 posto veću plaću, ovih 700 u Zagrebu i onih 67.000 koji će primati manju plaću", istaknuo je Bandić na konferenciji za novinare na temu: "Model Stranke rada i solidarnosti za povećanje plaća u obrazovanju". Podsjetio je kako su u njegovoj stranci 12. kolovoza apelirali da to naprave, ali je prošlo skoro mjesec dana i ništa se dogodilo nije, a nastava počinje u ponedjeljak.

Bandić je podsjetio kako ih je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak pitala koliko bi iznosilo predloženo povećanje od 17 posto plaća učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama te su "kako bi stali na kraj bespotrebnoj polemici, sami potražili tu informaciju".

"U osnovnim školama za plaće zaposlenih se izdvaja 4,7 milijardi kuna bruto. U srednjim školama za plaće zaposlenih se izdvaja 2,6 milijardi kuna bruto. Uz povećanje od 17 posto kako bi plaće bile iste plaćama u Zagrebu trebalo bi izdvojiti dodatnu jednu milijardu i 240 milijuna kuna. To bi značilo da se umjesto dosadašnjih 7,3 milijarde kuna u proračunu Republike Hrvatske za 2020. treba izdvojiti nešto više od 8 milijardi kuna", rekao je Bandić.

Tko se zadnji smije, najslađe se smije

Upitan je li bio pozvan na koalicijski sastanak u petak i što misli treba li predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac ostati u koaliciji, Bandić odgovara da su "oni uvijek pozvani na sastanak i uvijek netko ode", u petak je to bio zastupnik Vladimir Bilek. "Kad je nešto izuzetno važno, onda se čujem s premijerom (...), uvijek se odazovemo sastanku koji ima glavu i rep", rekao je Bandić.

Vezano za Pupovca i njegove izjave, Bandić kaže da to treba pustiti premijeru i Pupovcu. "Ne treba se u to previše pačati, odnosno involvirati. Nemojte vjerovati svakoj Pupovčevoj", poručio je Bandić.

Upitan za predsjedničku kandidaturu, ponovio je kako će o tome nešto reći koncem rujna i da će to promijeniti sliku i kandidata i sliku inače.

"To što sam rekao, ću i napraviti. Nek' se izredaju ovi koji imaju zavidne karijere, rješenja, reference, koji su karizmatični i imaju ogroman ugled u javnosti, koji imaju čarobni štapić kao Luka Vidović. Nek' se oni svi izredaju, pa ćemo mi onda doći na kraj. Tko se zadnji smije, najslađe se smije", zaključio je Bandić.

