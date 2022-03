Ako Putin zavrne plin, Hrvatska ima Krk. Pitanje je kako će Hrvati to plaćati

Amerika je uvela embargo na uvoz ruske nafte i plina, ali za Europu to nije tako laka odluka jer je Europa puno ovisnija o tim energetskim sirovinama iz Rusije nego što je to Amerika. Ipak, i unutar EU događa se pomak jer je Europska komisija predložila postupno ukidanje ovisnosti o ruskim energentima, a šefovi država i vlada odmah su se spremali podržali tu ideju na summitu u Versaillesu. Ključna riječ je – postupno.



Neke države, poput Poljske, žele da to "postupno" bude što brže. Druge, među njima i Njemačka, ne žele srljati jer znaju kakve gubitke mogu imati njihova industrija i kućanstva.