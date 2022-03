Zelenski Rusima: 'Nismo za 15 dana postali vaši robovi!' U pozadini invazije traje rat za plin

Uoči sinoćnjeg početka neformalnog summita lidera Europske unije u francuskom Versaillesu, Poljska je u diplomatskom non-paperu predložila da se u novom krugu europskih sankcija protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu usvoji i mjera trenutne obustave uvoza nafte i ugljena te postupnog smanjenja uvoza plina s planom da se potpuna obustava plina iz Rusije dosegne u roku od pet godina. To je dosad najdalje što neka država članica predlaže da EU ode u širenju sankcija na energetski sektor, nakon što je Amerika već otišla do kraja i uvela embargo na uvoz i nafte i plina iz Rusije. No, nekoliko država članica EU nije spremno podržati poljski prijedlog. Kako neslužbeno doznajemo, dosta širok raspon različitih vlada, od njemačke do mađarske, smatra da treba biti realan u određivanju roka za smanjenje ovisnosti Europe o ruskom plinu.

Bivši kancelar Schröder pregovara s Putinom o kraju rata Bivši njemački kancelar Gerhard Schröder stigao je jučer u Moskvu kako bi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pregovarao o završetku rata u Ukrajini, izvijestio je Politico, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom. Do posjeta dolazi nakon pregovora u Istanbulu s ukrajinskim političarom koji je član ukrajinske delegacije koja provodi Bivši kancelar mirovne pregovore s Rusijom. Schröder, njemački kancelar od 1998. do 2005. godine u Nadzornom odboru je ruskog naftnog diva Rosnjefta. Putin je jučer poručio da Rusija nastavlja izvoziti svoj plin u Europu.