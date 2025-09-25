Akcija na Trgu bana Jelačića: Provjerite zdravlje srca uz vrhunske kardiologe

Na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića u petak 26. rujna, od 10 do 13 sati građani će moći brzo i besplatno obaviti EKG pregled, mjerenje krvnog tlaka i mjerenje razine kisika u krvi, te dobiti korisne savjete vrhunskih kardiologa. Tom će se javnozdravstvenom akcijom pod nazivom "Ritam srca za ritam grada“ obilježiti Svjetski dan srca, u suorganizaciji Hrvatske udruge za aritmije „Ritam srca“, Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i Svjetske federacije za srce.

Cilj akcije je rano otkrivanje aritmija – poremećaja srčanog ritma koji višestruko povećavaju rizik od moždanog udara i srčanog popuštanja. Zato će na ovoj akciji svi moći provjeriti puls te možda otkriti aritmiju na vrijeme.

Aritmije često nemaju simptome, ali višestruko povećavaju rizik od moždanog udara i srčanog popuštanja, a njeno rano otkrivanje može spasiti život.