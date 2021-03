Ahmetović: Umjesto SDP-om, neka se Pupovac pozabavi nesrazmjerom svoje imovine

SDP-ova Mirela Ahmetović reagirala je na prozivke koje su upućene na račun njezine stranke na današnjoj konferenciji za medije Milorada Pupovca. Poručila je da ne želi ulaziti u sukob predsjednika Republike Zorana Milanovića i saborskog zastupnika Milorada Pupovca, ali da kao politička tajnica SDP-a mora reagirati na izjave koje se tiču stranke.

"U svom odgovoru predsjedniku Milanoviću kolega Pupovac zapitao se 'u kakvom je stanju Zoran Milanović ostavio SDP, stranku koja je bila drugi, a ponekad i prvi izbor hrvatskih građana“. Još je dodao kako „su na europarlamentarnim izborima 2014. SDSS i Milorad Pupovac spasili čast SDP-u pred Karamarkovim HDZ-om'. SDP je stranka koja nikada nije gledala na nečije podrijetlo kao na problem. Od samih početaka parlamentarne demokracije SDP je zagovarao suživot i toleranciju držeći to najvećim postignućem demokratskog poretka", piše Ahmetović, dodajući da su u svojim redovima imali Hrvate, Srbe, Rome, Bošnjake, Mađare, katolike, pravoslavne, agnostike, muslimane, ateiste...

>> VIDEO Milorad Pupovac komentirao izjave Zorana Milanovića

Ističe da nikada niti na jednu razliku nisu gledali „mrkim okom“.

"Dapače, i među članstvom i među dužnosnicima promovirali smo ljude različitih imena i prezimena. U vladi SDP-a koju je vodio Zoran Milanović pomoćnik ministra uprave bio je gospodin Boris Milošević, današnji potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, član SDSS-a. SDP-u tada nisu bili potrebni glasovi SDSS-a u Saboru za formiranje vlasti (kao što danas trebaju HDZ-u), ali je g. Milošević kao član SDSS-a obnašao dužnost pomoćnika ministra jer je to bilo opredjeljenje SDP-a. U isto vrijeme, iako formalno SDP nije bio u koaliciji sa SDSS-om, Milorad Pupovac izabran je za predsjednika Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora (to je tradicionalno saborski Odbor kojega vodi predstavnik saborske većine). SDP je time jasno želio pokazati svoju opredijeljenost za potpunu integraciju srpskog naroda u Hrvatskoj u hrvatski politički život izborom njegovog predstavnika na tako važnu dužnost. Ista je namjera SDP-a bila i 2014. kada je g. Pupovac bio na našoj listi. I tada smo trpjeli uvrede, sjećamo se kada je tadašnja uzdanica HDZ-a s njihove liste, Ruža Tomašić, grmjela s pozornice kako je Hrvatska za Hrvate, a ostali su gosti. Tada su joj pljeskali većinom HDZ-ovci. Iako danas HDZ ima drugog predsjednika, ovi koji su pljeskali Ruži Tomašić i danas bi rado zapljeskali. Kolega Pupovac nije tada bio gost na listi SDP-a niti mu je spašavao čast, kako danas tvrdi. Naprotiv, stavljanjem g. Pupovca na listu SDP je tada spašavao čast građanske i tolerantne Hrvatske", nastavlja Ahmetović u svojoj objavi.

Nadalje, navodi da SDP godinama, od onih s kojima je g. Pupovac danas u koaliciji, trpi uvrede da su „srpska“ i „komunistička“ stranka.

"Komunistička nismo, ali jesmo stranka svih hrvatskih građana, bez obzira na nacionalnost i vjersku pripadnost. To je nešto što smo jasno kao stranka pokazali i u naumu uvođenja ćirilice, materinskog pisma hrvatskih Srba, kada su nas oni koji su danas u koaliciji s g. Pupovcem nazivali četnicima i mrziteljima svega hrvatskoga. Među njima i sadašnji saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić, koalicijski kolega gospodina Pupovca u današnjoj saborskoj većini koji je prije izbora 2011. prebrojavao krvna zrnca članova SDP-a govoreći o potencijalnoj „srpskoj“ Vladi. Takvima je g. Pupovac danas kolega u održavanju saborske većine. To je legitimno i to je njegov izbor.

SDP će i dalje ostati stranka svih hrvatskih građana, promicati ideju građanske i civilizirane zajednice temeljene na uzajamnom poštivanju, solidarnosti i toleranciji. Naši birači bit će između ostalih i hrvatski Srbi i na to ćemo biti ponosni. Upravo to nas čini velikom strankom, većom i snažnijom od onih koje na antagoniziranju većinskog naroda s manjinskima i obratno rade isključivo za vlastite interese. Umjesto komentiranja SDP-a, neka se g. Pupovac pozabavi takvima. U međuvremenu, neka se pozabavi i nesrazmjerom svoje imovine. Na to hrvatska javnost i dalje čeka smislen odgovor", zaključuje Ahmetović.