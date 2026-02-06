Naši Portali
'TO JE PORUKA SVIMA'

Ivana Kekin o 'navijačkoj himni' svog supruga: 'Sviđa mi se ideja, sportaše se nepravedno zanemaruje'

VL
Autor
Večernji.hr
06.02.2026.
u 14:13

Komentirajući inicijativu Marije Selak Raspudić o ukidanju zabrane ustaškog pokliča “Za dom spremni”, Kekin je poručila da je riječ o pokušaju koji neće proći

Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin komentirala polemike oko dočeka rukometaša te nastupa Marka Perkovića Thompsona.  Na početku emisije N1 osvrnula na ideju Mile Kekina, koji u ponedjeljak, 9. veljače, objavljuje pjesmu posvećenu sportašima koji na velikim natjecanjima osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto. - To mi se čini kao konstruktivan odgovor na konstruktivnu kritiku. Ti sportaši ulažu ogroman trud, a često ostaju u sjeni. Ideja mi se stvarno sviđa, rekla je Kekin.

Komentirajući inicijativu Marije Selak Raspudić o ukidanju zabrane ustaškog pokliča “Za dom spremni”, Kekin je poručila da je riječ o pokušaju koji neće proći. - Zaključak Gradske skupštine jasno kaže da se u gradskim prostorima ne mogu koristiti ustaški, nacistički i fašistički pozdravi. To je već usklađeno s Ustavom i ne vidim koji bi sud to mogao srušiti, istaknula je.

Odbacila je tezu o “dvostrukim konotacijama” tog pozdrava, naglasivši da je Visoki upravni sud jasno rekao da je riječ o protuustavnom simbolu. - Ispod pozdrava “Za dom spremni” nema ni zajedništva ni domoljublja. To je pozdrav pod kojim su ljudi deportirani, mučeni i ubijani. Ne može nas okupljati onaj koji ga koristi, rekla je Kekin, dodavši da Thompson nikada nije jasno raskrstio s ustaškom simbolikom.

Posebno je kritizirala premijera Andreja Plenkovića, tvrdeći da danas politički profitira od onoga što je ranije pokušavao potisnuti. - Nije slučajno da je 2018. pokušao spriječiti Thompsonov nastup na dočeku nogometaša. Danas se ponaša drukčije jer na taj način skuplja glasove desnice, ustvrdila je.

Govoreći o ulozi Grada Zagreba, Kekin je rekla da je gradska vlast isprva postupala u dobroj vjeri, vjerujući da će državne institucije provoditi zakone. - Kad se na koncertu i po ulicama Zagreba pjevalo o klanju, a institucije nisu reagirale, shvatili smo da se moramo postaviti drukčije. Vlada je prvi put eksplicitno stala uz to i zato je Grad morao postaviti institucionalnu zapreku, rekla je. Zaključila je da će Grad Zagreb i dalje surađivati s Vladom u interesu građana, ali je podsjetila da su Zagrepčani već dvaput jasno pokazali kome daju povjerenje. - Građani su ponovno izabrali Tomislava Tomaševića i time poslali jasnu poruku, rekla je Kekin.

Ključne riječi
navijačka pjesma Mile Kekin Ivana Kekin

Avatar rubinet
rubinet
14:52 06.02.2026.

Predložio bih, pače i uputio ovog sjajnog glazbenika, neka napravi nosač zvuka s novim inačicama starih domoljubnih skladbi, a kojima bi On, jamačno, dao svoj poseban, energičan pristup. Njemu to svakako ne bi bilo teško jer je sposoban kako aranžerski tako i vokalno . I Domoljubno.

NA
naravno
14:32 06.02.2026.

a jest mu pjesma ... slavi "važno je sudjelovati a ne pobijediti"... no što bi i mogli drugo očekivati od oporbe ... godinama sudjeluju a ne pobjeđuju

IH
iron.hide.54966
14:19 06.02.2026.

Mislim da ju nećeš nikome pjevati na dočecima...

