Ivana Kekin o 'navijačkoj himni' svog supruga: 'Sviđa mi se ideja, sportaše se nepravedno zanemaruje'

Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin komentirala polemike oko dočeka rukometaša te nastupa Marka Perkovića Thompsona. Na početku emisije N1 osvrnula na ideju Mile Kekina, koji u ponedjeljak, 9. veljače, objavljuje pjesmu posvećenu sportašima koji na velikim natjecanjima osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto. - To mi se čini kao konstruktivan odgovor na konstruktivnu kritiku. Ti sportaši ulažu ogroman trud, a često ostaju u sjeni. Ideja mi se stvarno sviđa, rekla je Kekin.

Komentirajući inicijativu Marije Selak Raspudić o ukidanju zabrane ustaškog pokliča “Za dom spremni”, Kekin je poručila da je riječ o pokušaju koji neće proći. - Zaključak Gradske skupštine jasno kaže da se u gradskim prostorima ne mogu koristiti ustaški, nacistički i fašistički pozdravi. To je već usklađeno s Ustavom i ne vidim koji bi sud to mogao srušiti, istaknula je.

Odbacila je tezu o “dvostrukim konotacijama” tog pozdrava, naglasivši da je Visoki upravni sud jasno rekao da je riječ o protuustavnom simbolu. - Ispod pozdrava “Za dom spremni” nema ni zajedništva ni domoljublja. To je pozdrav pod kojim su ljudi deportirani, mučeni i ubijani. Ne može nas okupljati onaj koji ga koristi, rekla je Kekin, dodavši da Thompson nikada nije jasno raskrstio s ustaškom simbolikom.

Posebno je kritizirala premijera Andreja Plenkovića, tvrdeći da danas politički profitira od onoga što je ranije pokušavao potisnuti. - Nije slučajno da je 2018. pokušao spriječiti Thompsonov nastup na dočeku nogometaša. Danas se ponaša drukčije jer na taj način skuplja glasove desnice, ustvrdila je.

Govoreći o ulozi Grada Zagreba, Kekin je rekla da je gradska vlast isprva postupala u dobroj vjeri, vjerujući da će državne institucije provoditi zakone. - Kad se na koncertu i po ulicama Zagreba pjevalo o klanju, a institucije nisu reagirale, shvatili smo da se moramo postaviti drukčije. Vlada je prvi put eksplicitno stala uz to i zato je Grad morao postaviti institucionalnu zapreku, rekla je. Zaključila je da će Grad Zagreb i dalje surađivati s Vladom u interesu građana, ali je podsjetila da su Zagrepčani već dvaput jasno pokazali kome daju povjerenje. - Građani su ponovno izabrali Tomislava Tomaševića i time poslali jasnu poruku, rekla je Kekin.