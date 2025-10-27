Naši Portali
NA ŠALATI 16. LIPNJA 2026.

A Perfect Circle, supergrupa predvođena vokalistom kultnog benda Tool, premijerno u Hrvatskoj

Maynard James Keenan (A Perfect Circle)
Travis Shinn
VL
Autor
Vecernji.hr
27.10.2025.
u 11:23

Američki bend A Pefect Circle, kojeg predvode vokalist Toola Maynard James Keenan i gitarist Billy Howerdel, premijerno dolazi u Hrvatsku i regiju, i to na zagrebački stadion Šalata 16. lipnja 2026. Keenan i Howerdel se vežu uz glazbenu elitu modernih američkih rock bendova, a dvojac je osnovao svoju rock supergrupu. A Perfect Circle je bend koji je, kao i kultni Tool, imao ogroman utjecaj na modernu rock glazbu i generacije izvođača i fanova. Njihov ovdašnji premijerni solo nastup na Šalati bit će zasigurno jedno od najvažnijih inozemnih gostovanja idućeg ljeta.

“Našim prijateljima u Europi poručujemo da nam nedostajete. Prošlo je previše vremena, sedam dugih godina. Pronašli smo rješenje”, poručuje Billy Howerdel. Bend A Perfect Circle osnovali su Maynard James Keenan, glavni vokalist i tekstopisac benda Tool, jednog od najutjecajnijh progresivnih rock bendova u zadnja tri desetljeća. Uz njega tu je i gitarist Billy Howerdel koji je uz Tool bio i tehničar gitara za primjerice Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins i Fishbone. Spajajući vokalnu izvrsnost, glazbenu preciznost, emotivnu dubinu i melodičnost, A Perfect Circle stvara svoj zvuk koji pomiče granice moderne rock glazbe.

Od 1999. godine objavili su četiri albuma, a njihov  “Mer de Norms” svojevremeno je bio najbolje plasirani debi rock album koji je nedavno obilježio 25 godina od izdanja. Njihovi singlovi “Judith” i “3 Libras” bili su značajna prekretnica u svijetu alternativnog i hard rocka te zvuku žanrova. 

U 25 godina karijere izdali su i albume “Thirteenth Step” (2003), “eMOTIVe” (2004) i “Eat the Elephant” (2018), a upravo je posljedni debitirao u top 3 albuma Billboardove 200 ljestvice i na vrhu ljestvice Rock albuma. Istovremeno u karijeri upisuju headlinerske nastupe na festivalima diljem svijeta, rasprodane prestižne dovrane poput Hollywood Bowl, Madison Square Garden ili Red Rocks Amphitheatre. 

Prva turneja izvan Amerike nakon dugih sedam godina vodi ih na seriju europskih nastupa idućeg ljeta. Maynard James Keenan i Billy Howerdel sa svojim bendom će nastupiti u prostorima poput londonskog O2 Academy Brixton, berlinskog Zitadelle, kao i festivalima Rock Im Park, Rock Am Ring ili Nova Rock dok će nastup u Hrvatskoj ujedno biti i premijerni u našoj regiji.

Ulaznice kreću u prodaju u petak, 31. listopada 2025. u 10:00. Cijena early bird kontingenta od 1000 ulaznica iznosi 53 eura. Kad se prodaju cijena im skače na 57 eura. Prodajna mjesta su Core Eventov site i fizička prodajna mjesta, kao i Dirty Old Shop, Rockmark i Dallas Music Shop Rijeka.

