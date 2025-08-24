4 glavna neuspjeha novih kriptovaluta | Što nam povijest može reći o obećavajućim meme kriptovalutama?

U svijetu kriptovaluta svakodnevno se pojavljuju brojni novi projekti.

Međutim, mnogi od njih nisu bili uspješni, a neki su završili kao spektakularni neuspjesi unatoč velikim očekivanjima.

Osvrćemo se na četiri značajna projekta u povijesti kriptovaluta koji su privukli veliku pažnju, ali su iz različitih razloga propali.

SpaceBIT: Pionirski projekt čiji su svemirski snovi propali

Jedan od najambicioznijih projekata u povijesti, SpaceBIT, izazvao je veliko zanimanje krajem 2014. kao prva decentralizirana svemirska kompanija.

Vizija lansiranja mikrosatelita u svemir i izgradnje globalno dostupnog blockchaina naišla je na oduševljenje medija i zajednice.

Međutim, nikada nije prikazan prototip niti dokaz koncepta.

Od početka 2015. projekt je potpuno utihnuo, a kasnije je otkriveno da je zapravo ugašen jer se razvojni tim prebacio na druge kompanije.

GetGems: San o revoluciji društvenih mreža razbijen

GetGems, društvena mreža koja je korisnicima nudila nagrade za gledanje oglasa, još je jedan klasičan primjer razočaranja.

Godine 2014. kompanija je tvrdila da će promijeniti lice društvenih mreža, ali njihova crowdfunding kampanja prikupila je samo 111.000 dolara – potpuni podbačaj.

Razlika je bila ogromna jer su drugi projekti sličnih tvrdnji prikupili desetke milijuna dolara.

Iako usluga i dalje postoji, broj korisnika aplikacije je malen i nikada se nije uspjela probiti u vrh ljestvica čak ni u Uzbekistanu, gdje je postigla najveći uspjeh.

PayCoin: Potpuni bankrot zbog prijevarnih radnji

PayCoin, lansiran u jesen 2014., privukao je pažnju svojim white paperom u kojem se hvalila inovativna tehnologija.

Međutim, developeri su požurili s lansiranjem i izdali ga kao osrednju kopiju postojeće kriptovalute.

U početku je bio među vodećima po tržišnoj kapitalizaciji, ali izgubio je vjerodostojnost kada je matična kompanija GAW više puta prekršila svoja obećanja, uključujući i jamstvo da će svaka kriptovaluta vrijediti 20 dolara.

GAW je na kraju ugašen, osnivači su pobjegli iz zemlje, a projekt je potpuno napušten.

The DAO: Najveći neuspjeh u povijesti

Najveći neuspjeh u povijesti kriptovaluta je Ethereumov (ETH) projekt The DAO.

Ljudi su bili oduševljeni idejom decentraliziranih autonomnih organizacija, a projekt je prikupio više od 168 milijuna dolara u tada najvećoj crowdfunding kampanji ikad.

Međutim, u lipnju 2016. iskorištena je ranjivost u pametnom ugovoru, što je dovelo do prijevarnog gubitka više od 50 milijuna dolara.

Kao odgovor, Ethereum Foundation predložio je hard fork kojim bi se blockchain vratio u stanje prije napada, no zajednica se podijelila jer je to kršilo načelo nepromjenjivosti blockchaina.

Rezultat je bio nastanak Ethereum Classica, što je dodatno narušilo reputaciju samog Ethereuma.

