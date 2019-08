3D šiljcima i izbočinama dodatno će se upozoravati na pogrešan smjer

Vozači će se sljedeće godine u ovo vrijeme, vozeći se autocestama u Hrvatskoj, ponajprije onima kojima upravljaju Hrvatske autoceste, susretati s nizom novosti što se tiče prometne signalizacije i kontrole brzine. Prva novost na autocestama trebala bi biti 3D signalizacija koja će vozače upozoravati na pogrešan smjer. HAC s tim pilot-projektom, jedinstvenim u Europi, planira krenuti najesen. Horizontalna 3D prometna signalizacija planira se postaviti na 10 čvorišta i pet odmorišta.

Razmak i pogrešan smjer

Prvi dio te signalizacije, koja će se prostirati širinom cijelog kolnika, bit će tri oznake koje se izvode u 3D prikazu stvarajući optičku varku nailaska na “šiljke”, a drugi, veći dio, izvodi se u 3D prikazu stvarajući optičku varku umjetne izbočine, odnosno “uzdignute plohe”. Vozače od pogrešnog smjera trenutačno odvraća vertikalna signalizacija – “ruka” STOP – KRIVI SMJER – te horizontalna – strelice, “vibro” crta, pa će 3D signalizacija dodatno odvraćati one koji su krenuli u pogrešnom smjeru.

Krajem ove godine trebalo bi krenuti postavljanje dodatne signalizacije za poštivanje sigurnosnog razmaka između vozila i to na dijelovima autocesta gdje se događa najviše naleta na vozilo ispred.

Sigurnosni razmak na autocesti, pri najvišoj dopuštenoj brzini definiran je s dvije sekunde. HAC će pak u zonama, čija će dužina biti 1500 metara, horizontalnom signalizacijom vozačima pomoći da vizualiziraju te dvije sekunde koje znače razmak od 70 metara. Tako će se osigurati sigurna udaljenost između vozila sve dok vozači drže najmanje dva odvojena razmaka od vozila ispred.

Usto, bit će postavljeni i znakovi “Držite razmak” te “Budite odgovorni”, kojima će se vozači upozoravati da je korištenje mobitela za vrijeme vožnje kao i vožnja pod utjecajem alkohola i lijekova smrtonosna. Do početka sljedeće turističke sezone trebale bi biti postavljene i prve kamere za nadzor brzine na autocestama. Brzina na autocestama kontrolirat će se na tri načina. Jedan je mjerenje brzine u presjeku ceste, odnosno postavljanje kamera kod tunela, mostova... koje će mjeriti brzinu kretanja vozila. Drugi način je utvrđivanje prosječne brzine između dviju točaka na temelju podatka koliko je vozilu trebalo vremena da prijeđe određenu dionicu autoceste. Treći je način postavljanje prenosivih kamera ispred zona privremenih radova na autocestama.

Drastične kazne

Od 1. kolovoza ove godine stupile su na snagu drastične kazne za prometne prekršaje, među ostalim i za vožnju u pogrešnom smjeru, nepridržavanje razmaka i prekoračenje brzine, ali i za korištenje mobitela u vožnji i za vožnju pod utjecajem alkohola i droga.

Tako je novčana kazna za vožnju u suprotnom smjeru 10.000 do 20.000 kuna. Nepridržavanje sigurnosnog razmaka kažnjava se s 2000 kuna, a prekoračenje brzine od najmanje 50 km/h od dopuštene s 5000 do 15.000 kuna. Novčana kazna za vožnju 30 do 50 km/h iznad dopuštene brzine iznosi 2000 kuna.