25 godina uspješnog poslovanja Ine u Crnoj Gori

INA, jedna od vodećih energetskih kompanija u regiji, obilježila je 25 godina uspješnog rada u Crnoj Gori, potvrdivši svoj status važnog igrača na energetskom tržištu ovog dijela Europe. Od početka poslovanja 2000. godine, INA Crna Gora kontinuirano je širila svoju aktivnost, krećući od prodaje propan-butan plina u bocama, preko veleprodaje goriva, do razvoja moderne i dinamične maloprodajne mreže.

Povijest Ine u Crnoj Gori započela je distribucijom plina u bocama, zadovoljavajući osnovne potrebe lokalnih kupaca. Godine 2009. INA je otvorila prvi benzinski servis u Tivtu, što je označilo novi razvojni korak i početak intenzivnog širenja maloprodajne mreže. Danas INA u Crnoj Gori upravlja s 15 modernih maloprodajnih mjesta, podižući kvalitetu usluge i dostupnost energenata diljem zemlje. Ove godine otvorene su tri nove postaje, dodatno jačajući tržišnu poziciju kompanije.

Foto: INA

Izvršna direktorica Ine Crna Gora, Dragana Čalo, na svečanoj proslavi održanoj krajem prošlog tjedna u Podgorici naglasila je:

"Svjesni smo važnosti naše uloge u opskrbi tržišta naftom i naftnim derivatima, i kao i dosad, nastavit ćemo raditi odličan posao. Želimo biti prvi izbor kupcima na putu, s vrhunskim gorivima, ukusnim Fresh Corner zalogajima i kavom koja donosi trenutke odmora i užitka. Inin tim nastavlja svoju vožnju prema održivoj budućnosti, a moj cilj je voditi kompaniju putem razvoja i uspjeha u narednim godinama."

Predsjednica Uprave Ine, Zsuzsanna Ortutay, istaknula je stratešku važnost Crne Gore za INA Grupu:

"Crna Gora je za nas ključno tržište i predani smo tome da ovdje ostanemo te odgovorno rastemo. Tijekom godina izgradili smo povjerenje kroz pouzdanu opskrbu, kvalitetne proizvode i visoke standarde sigurnosti. Nastavit ćemo ulagati u mrežu, usluge i održive inicijative, vođeni inovacijama i predanošću našeg tima."

Foto: INA

INA Crna Gora zapošljava oko 150 djelatnika, te kontinuirano investira u modernizaciju maloprodajnih mjesta, razvijajući i gastro koncept Fresh Corner, koji dodatno obogaćuje iskustvo kupaca.

Ovaj značajni jubilej od 25 godina potvrda je dugoročne uspješnosti i integracije Ine u crnogorsko tržišno okruženje. Uz kontinuirano praćenje tržišnih prilika, strategiju inovacija i posvećenost održivosti, kompanija nastavlja jačati svoju poziciju kao pouzdan partner i važan nositelj energetske sigurnosti u regiji.