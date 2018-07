12 velikih projekata koji će promijeniti Hrvatsku

Tvrtka China Road and Bridge Corporation danas će biti uvedena u posao gradnje Pelješkog mosta i otad će krenuti rok od tri godine za završetak radova na tom najvažnijem infrastrukturnom projektu u Hrvatskoj. Vrijednost ugovora je 2,08 milijardi kuna bez PDV-a.

Uvođenju u posao, koje će se održati u prostorijama gradske vijećnice u Stonu, prisustvovati ovlašteni predstavnici Hrvatskih cesta (HC) i kineskog izvođača radova. U HC objašnjavaju da je samo uvođenje u posao administrativno-tehničkog karaktera pa će se tom prigodom pripremiti i potpisati zapisnici o primopredaju projektne dokumentacije, zapisnik o iskolčenju zemljišta...

Istražni radovi

CRBC će danas i službeno otvoriti dnevnik radova te započinje s pripremnim radnjama, a koje u prvoj stavci obuhvaćaju pripremu odnosno koncipiranje gradilišnog prostora te istražne radove.

S obzirom na to da su radovi na Pelješkom mostu već jednom bili započeti, ali prema starom projektu, u HC kažu da je manji dio tih prethodno izvedenih radova neupotrebljiv za novi projekt. To se odnosi na dijelove stupišta mosta, koji će sad biti srušeni. No većina uloženih sredstava u stari projekt dio je i novog projekta. Vidljivi radovi na gradnji mosta krenut će pak tek za nekoliko mjeseci.

Pelješki most je dio projekta Cestovno povezivanje s Južnom Dalmacijom koji uz sam most znači i gradnju njemu pristupnih cesta. Ukupna vrijednost tog projekta je 420 milijuna eura. Natječaj za gradnju pristupnih cesta Pelješkom mostu, dionice Duboka – Šparagovići (Zaradeže) je u tijeku odnosno čeka se odluka o odabiru izvođača radova dok bi natječaj za gradnju stonske obilaznice trebao biti raspisan ove godine.

A Pelješki most je kruna velikih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj čija je realizacija u tijeku ili uskoro kreće. Pri tome većina tih projekata je sufinancirana iz fondova EU. Tih 12 velikih projekata ukupno je vrijedno više od dvije milijarde eura. Sedam ih je već u realizaciji ili je potpisan ugovor s izvođačima radova.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Radovi na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, vrijedni 205 milijuna eura, krenuli su 2016. a trebali bi biti završeni 2020. HŽ Infrastruktura potpisala je i ugovor s izvođačem radova na projektu modernizacije i elektrifikacije dionice željezničke pruge Zaprešić – Zabok, a vrijednost tog projekta je 72 milijuna eura. Radovi bi trebali krenuti uskoro.

Zračna luka Dubrovnik pak ušla je u projekt obnove i proširenja vrijedan 220 milijuna eura, a koji bi trebao biti okončan sljedeće godine. Obnavlja se i proširuje i Zračna luka Split, a radovi na tom projektu vrijednom 61 milijun eura također bi trebali biti gotovi 2019.

Investicijski ciklus u riječkoj luci završava 2021., a sastoji se od šest razvojnih projekata ukupne vrijednosti 120 milijuna eura. Krenula su ulaganja i u male luke od značaja za otočno stanovništvo, a za to je predviđeno više od 24 milijuna eura. Cilj tih projekata je unapređivanju trajektnih veza te poboljšanju infrastrukture kako bi se smanjila opterećenja i gužve za vrijeme turističke sezone.

Radovi na gradnji mosta Svilaj na koridoru Vc vrijedni su 22 milijuna eura, a zajednički ih financiraju u podjednakom omjeru Hrvatska i BiH. Taj most bi treba biti pušten u promet sljedeće godine.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Natječaj za izvođače radova na rekonstrukciji i elektrifikaciji 18,7 kilometara pruge od Vinkovaca do Vukovara te obnove kolodvora i stajališta uz rješavanje željezničko-cestovnih prijelaza je u tijeku. A taj projekt je vrijedan gotovo 93 milijuna kuna.

Sredinom kolovoza ove godine pak trebao bi biti raspisan natječaj za radove na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – mađarska granica. Procijenjena vrijednost tih radova je 300 milijuna kuna, a s realizacijom tog velikog infrastrukturnog projekta do 2021. Zagreb će s mađarskom granicom biti spojen modernom dvokolosiječnom prugom.

Krajem ove ili početkom sljedeće godine trebao bi biti raspisan natječaj za gradnju mosta Gradiška na rijeci Savi, a taj projekt će kao i most Svilaj zajednički financirati Hrvatska i BiH. Procijenjena vrijednost radova je na tom mostu je oko 20 milijuna eura.

Napokon će krenuti i radovi na dogradnji punog profila Istarskog ipsilona.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Zeleno svjetlo Komisije

Preduvjet za to ostvaren je kad je nedavno Europska komisija odobrila Hrvatskoj produljenje ugovora s Bina-Istrom za koncesiju na Istarskom ipsilonu. Time je dano zeleno svijetlo i za 165 milijuna eura vrijednu izgradnju punog profila autoceste na dionici Pazin – tunel Učka.

Projekt rekonstrukcije postojeće i izgradnje drugog kolosijeka pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac trenutačno je u projektiranju. Procijenjena vrijednost tog projekta je oko 350 milijuna eura, a raspisivanje natječaja za izvođače radova očekuje se početkom 2019.

