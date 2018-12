11 mrtvih zbog otrovane riže

Oko 70 ljudi završilo je danas na hitnoj pomoći zbog riže poslužene u jednom indijskom hramu, prenosi BBC.

U religijskom hramu Maramma u Karnataki održavala se ceremonija, a pogubna riža poslužena je gostima na izlazu.

10 devotees died, several admitted to hospital after consuming Prasadam at Sulavadi Bicchugatti Maramma temple in Hanur in Chamarajanagar district near Mysore. @NewIndianXpress pic.twitter.com/jlgKwQdcwq