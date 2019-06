Simbol trajanja, moći i karaktera utjecajnih novina

Velika je ovo godina za Dimitrija Popovića. Slikar, kipar, grafičar i književnik, koji redovito osvaja nagrade i na natječaju za kratku priču Večernjeg lista “Ranko Marinković”, slavi 50 godina umjetničkog djelovanja, cijeli jedan vijek, kako sam kaže, priznajući da vrijeme i godine prolaze prebrzo.

Nedavno se vratio uz Rima, u kojem je imao veliku izložbu, a veliki jubilej u Zagrebu je proslavio izložbom u Muzeju Mimara. Tamo je predstavljena i do sada najraskošnija monografija posvećena njegovu stvaralaštvu, velebno djelo koje ima čak 620 stranica i koje donosi 20 najvažnijih ciklusa iz njegova velikog i bogatog opusa.

Karakter utjecajnih novina

Taj veliki jubilej, ali i slikarova vezanost za Večernji list preko kratke priče bili su glavni motivi Dražena Klarića, glavnog urednika Večernjeg lista, da poznatog slikara pozove na novu suradnju. Naime, upravo je Dimitrije Popović autor naslovnice slavljeničkog broja Večernjeg lista koji izlazi 1. srpnja i kojim najutjecajniji dnevni list u zemlji slavi 60 godina postojanja.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

I kako to u dnevnom novinarstvu obično biva, rok za predaju rada bio je vrlo kratak – tek nekoliko dana, a jučer smo u umjetnikovu zagrebačkom atelijeru prvi put vidjeli tu naslovnicu.

– Osmijeh mi ne silazi s lica. Oduševljen sam što je tako veliki umjetnik pristao na novu suradnju s Večernjim listom i što će upravo njegov rad biti ono po čemu će svi naši čitatelji dobro zapamtiti 60. rođendan Večernjeg lista – rekao je Dražen Klarić, dok je Dimitrije Popović iskoristio priliku da upravo on Večernjem listu prvi čestita 60. rođendan:

– Zaista vam želim sretan rođendan i sjajnu budućnost. Barem još 60 godina! – rekao je slikar te objasnio svoju inspiraciju za ovaj rad:

– Kompoziciju “60 godina Večernjeg lista” zamislio sam tako da formalno-estetskim elementima i njihovim simboličkim značenjem odrazi karakter ovog uglednog i utjecajnog hrvatskog dnevnika. Za mene taj se karakter poglavito ogleda u informiranju, komentarima i analizama svega onoga što čini društveni spektar čovjekove egzistencije. Sve je tu: od povijesti, kulture, umjetnosti, preko znanosti i sporta, sve do svijeta mode i spektakla – rekao je Dimitrije Popović, koji pomno prati Večernji list, a posebno ga se dojmio projekt “2068. Pogled u budućnost”, koji je također bio dio njegove inspiracije.

– To svakodnevno bogatstvo Večernjeg lista, ali i zagledanost u budućnost ovdje su svedeni na simboliku vizualnih znakova. U donjem dijelu kompozicije dominira sferni oblik i na njemu upisan obljetnički broj, koji Večernjem listu stvarno služi na čast. Taj kružni oblik zemlje, našeg planeta, simbola svijeta, baš on u domeni svijeta informacija tiskovini daje nužan univerzalni i globalni karakter, koji Večernji list ima. No, Večernji list istodobno je dnevnik koji čuva nacionalni identitet Hrvatske u povijesnoj dinamici društvenih zbivanja. Tako se i ovdje element šahovnice pojavljuje u ritmiziranom obliku svoje heraldičke prepoznatljivosti – objašnjava Popović.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

Priznajemo mu da nas je i prvi pogled na novi rad vratio šest godina u prošlost. Naime, prvu je grafiku za Večernji list naslikao još 2013. Bio je to poseban dar čitateljima 1. srpnja, za 54. rođendan lista, ali i dan kada je Hrvatska postala članica EU.

O nastajanju te grafike naslovljene “Europa” te je 2013. pisala naša novinarka Ana Lendvaj, a tom je prilikom zabilježila i sljedeće: “Dimitrije je najjači i kad preciznost izraza potpuno povezuje sa srži motiva koji ga zaokuplja. On ne voli ilustrativnost i prazan hod, voli ubosti u živac, a to i radi svakim svojim radom”.

Usmjerenost prema novom

Taj “recept” moguće je prepisati i za novo djelo, gdje se iznova javlja motiv žene, jedan od najvažnijih motiva ovog velikog slikara, o čemu sam svjedoči:

– U gornjem dijelu kompozicije “60 godina Večernjeg lista” dominira ljudski lik. To je ženski profil, simbol ljepote i plodnosti, a glava usmjerena uvis zapravo je usmjerena prema novom, prema onom što tek dolazi, a koje se projicira iz svijeta stvarnoga i doživljenoga.

Naravno, tu je crvena boja kao zaštitni znak Večernjeg lista, boja koja čini tzv. “glavu” novina svih ovih 60 godina. Na ovoj kompoziciji ta crvena boja čini snažan koloristički akcent koji je ujedno i simbol životne vitalnosti – ističe Dimitrije Popović i uz smijeh dodaje da se “dobro držimo” za šezdesetogodišnjake.

Pitamo ga stoga kako je uopće moguće složeni proces nastajanja novina, i to još dug 60 godina, svesti na jedno jedino umjetničko djelo?

– Upravo je u tome čar. I izazov, kaže i dodaje:

– “60 godina Večernjeg lista” imaginarna je slika projicirana iz dinamizma stvarnog vremena, onog u kojem živimo, onog koje smo proživjeli, zagledani u vrijeme koje je pred nama. Iza te se slike krije dinamizam svih društvenih procesa koji se smjenjuju u neumitnim ritmovima suvremenog svijeta, za koji nam se čini da se sve brže pokreće, mijenja...Za sve je te procese vaš medij – Večernji list – zrcalo, svjedok, kroničar i analitičar zbivanja, podjednako lokalnih i univerzalnih – ističe Dimitrije Popović sjećajući se kako je kao zagrebački student bio oduševljen kolporterima koji su po gradu vikali “Večernji list! Veeečernji!”