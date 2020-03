Intervju s Al-Assadom: Svjetska ekskluziva koju su u nekoliko sati prenijeli svi relevantni mediji

“Razlog napada na Siriju i pokušaj moga svrgavanja jednostavan je i jasan. Te zapadne zemlje, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, u partnerstvu s uglavnom Velikom Britanijom i Francuskom, a nažalost i nekim europskim zemljama koje nemaju kolonijalnu povijest, ne prihvaćaju nezavisne države i ne prihvaćaju ravnopravne odnose. Oni žele satelitske države koje provode njihove politike. Velike države imaju interese po cijelom svijetu, a mi imamo interese u našem okruženju".

"Nismo supersila, ali kada djelujemo s drugim državama, interesi trebaju biti zajednički. No oni žele da djelujemo za njihove interese protiv naših. Zbog toga smo uvijek bili u sukobu s tim zemljama. Na primjer, mi želimo mirovni proces, dok oni žele pokornost umjesto mira. Oni žele da imamo mir bez prava, što nije razumno. Oni žele da se odreknemo svoje suverenosti, da odustanemo od svojih prava koja su priznata međunarodnim pravom, rezolucijama Vijeća sigurnosti i brojnom potporom u Ujedinjenim nacijama za povrat naših područja. Postoji mnogo pitanja zbog kojih smatraju da je Sirija kao država previše nezavisna. Zbog toga su mislili da bi im vođenje rata u Siriji i zamjena sadašnje vlade klijentelističkom olakšali stvari i omogućili postizanje njihovih uskih interesa...”

Assad je čekao na vratima

Ovako je početkom travnja 2017. zborio sirijski predsjednik Bashar al-Assad, odgovarajući na pitanja Večernjakova novinara Hassana Haidara Diaba koji ga je posjetio u njegovu uredu u Damasku. Riječ je o svjetskoj ekskluzivi koja je u samo nekoliko sati od objave u našem tiskanom i web-izdanju obišla svijet. Nije to ni najmanje čudno imajući na umu da Bashar al-Assad gotovo i ne istupa u javnosti. Svaka njegova izjava pomno se analizira u krugovima političara, obavještajnih i sigurnosnih službi te vojnih analitičara kako bi se dobio jasniji stav Damaska prema budućnosti zemlje u kojoj rat, u trenutku objave intervjua, bjesni već šest godina, zemlje koja je postojbina ISIL-a.

Tekst našeg novinara prenijele su, cijeli ili u skraćenom obliku, stotine poznatih novina diljem planeta, od Japana i Južne Koreje preko Indije i bliskoistočnih medijskih kuća do Rusije, Velike Britanije i SAD-a, među ostalima i Reuters, britanski Independent, ruski Sputnik. Ne postoji značajniji vanjskopolitički medij, bilo da se radi o tiskanim novinama, internetskom portalu ili televizijskoj postaji, koji se tih dana nije osvrnuo na tekst koji je naš novinar dugo pripremao. I nije ni najmanje čudno što je Assad za svog sugovornika odabrao upravo njega. Naime, Diab, hrvatski novinar rođen u Libanonu, čovjek kojemu je arapski jezik materinski, jedan je od vodećih poznavatelja geopolitičkih prilika na Bliskom istoku, novinar koji je izvještavao sa svih bojišta te ratom rastrzane regije. I danas se prisjeća ovog intrigantnog i opsežnog intervjua.

– Intervju s medijski najtraženijom osobom na svijetu, sirijskim predsjednikom Basharom al-Assadom, nije bilo jednostavno dogovarati i realizirati. Nakon što smo uputili zahtjev, osam mjeseci čekao sam odobrenje za intervju, s obzirom na to da je bio najtraženiji svjetski čelnik na svijetu – kazao je Diab dodajući da ni nakon odobrenja nije išlo sve glatko.

Procedura autorizacije samog intervjua bila je izuzetno komplicirana s obzirom na to da je većina novinara iz odgovora predsjednika Bashara al-Assada znala izvući samo ono što im je odgovaralo i tako sasvim iskriviti rečeno.

– Obavio sam niz telefonskih razgovora te poslao masu e-mailova prije odlaska u Siriju. U Damasku sam prije intervjua boravio tri dana te dogovarao zadnje detalje. Detalji razgovora i sama procedura realizacije intervjua nalikovali su na film o Jamesu Bondu. Na sam dan intervjua nisam još znao gdje ću razgovarati s predsjednikom. Naslušao sam se raznih priča i špekulacija o tome gdje se predsjednik zaista nalazi. Došavši u dvorište njegova ureda u Damasku, očekivao sam da je to tek početna stanica gdje će me dočekati garda koja će me odvesti tko zna kamo kako bih se susreo s predsjednikom. Izlazeći iz automobila doživio sam potpun šok. Podignuvši glavu prilikom izlaska, ugledao sam predsjednika kako stoji na vratima i dočekuje me. “Dobar dan, Hassane, i dobro došli u Damask. Nadam se da se niste previše umorili”, obratio mi se predsjednik pružajući ruku i pozdravljajući me. Uzvratio sam predsjedniku pozdrav i zahvalio mu u svoje i ime redakcije Večernjeg lista što je pristao dati intervju – prisjeća se.

Pritom je dao pregršt iznimno zanimljivih izjava, među njima i onu: “Europa se neće zaštititi od terorista jer ih i dalje podržava.” Osvrnuo se i na američkog predsjednika Donalda Trumpa. “Budući da su poslali trupe u Siriju bez suradnje i bez zahtjeva legitimne sirijske vlade, to znači da ta administracija, kao i druge, ne želi povratak stabilnosti u Siriji. Američka se politika općenito zasniva na kreiranju kaosa u raznim dijelovima svijeta i kreiranju konflikata između država. To nije ništa novo. To traje desetljećima, samo u raznim oblicima.”

Referirao se i na Hrvatsku. “Godine 2009. posjetili ste Zagreb i sreli se s hrvatskim dužnosnicima. U to vrijeme pročitao sam vašu izjavu u kojoj ste rekli da je Hrvatska prijateljska zemlja, da je hrvatski narod bratski narod. Smatrate li još uvijek hrvatski narod prijateljem Sirije, posebno nakon isporuke oružja iz Hrvatske u Washington, a onda u Saudijsku Arabiju i Jordan, koje je na kraju palo u ruke terorista”, zanimalo je našeg novinara. Evo što je Al-Assad odgovorio.

Imun na detonacije

“Svakako. Hrvatski narod je prijateljski narod i naši odnosi traju desetljećima. Govorimo o odnosu koji je trajao generacijama i još uvijek traje. Ne smatramo hrvatski narod odgovornim za pogreške koje su učinile njegove vlade. Što je još važnije, ako pokušamo pratiti javno mnijenje u Hrvatskoj u odnosu na ono što se događa u Siriji, ustanovit ćemo da je – u usporedbi s drugim zemljama – to javno mnijenje bilo, općenito tijekom rata, bliže razumijevanju onoga što se događa u Siriji nego kod mnogih drugih europskih naroda. Da taj odnos i to prijateljstvo nisu bili iskreni, hrvatskom narodu bilo bi teško razumjeti što se događa u Siriji. Zbog toga bih želio naglasiti da je ono što se dogodilo u vezi s isporukom oružja koje je došlo do terorista bilo jedno od ‘postignuća’ prethodne hrvatske Vlade, možda zbog financijskih ili političkih interesa, možda je to bilo popuštanje pod pritiskom drugih velikih zapadnih sila. Ali, bilo kako bilo, oni su prodali interese i principe hrvatskog naroda u zamjenu za petrodolare ili za uske političke interese tih dužnosnika”, kazao je Al-Assad.

Iako je za intervju bilo predviđeno 25 minuta, razgovarali su više od 30 minuta. Tijekom tog vremena predsjednik Bashar Al-Assad djelovao je, kaže naš novinar, smireno, staloženo i samouvjereno. Za vrijeme razgovara odjekivale su snažne detonacije na koje je sirijski predsjednik bio potpuno imun. Nijednom gestom nije pokazao da je zabrinut, već je na sva pitanja odgovarao temeljito i argumentirano iako nije bio unaprijed upoznat s pitanjima, a nije ih ni tražio. Kako nas je dočekao, tako nas je i ispratio, s velikim željama za zdravlje i dug život – zaključio je Hassan Haidar Diab.

