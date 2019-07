Vlastiti sam porođaj gledala na Dnevniku, bio je – prva vijest

Trudovi su počeli na Korzu. Povorka riječkog karnevala baš je prolazila centrom grada, kada je Valentina Balog, tada 25-godišnja krojačica, rekla svom suprugu: – Mario, vrijeme je, idemo u rodilište!

Bio je to, iako ni sami nisu znali, povijesni trenutak, jer dva dana kasnije Valentina će postati prva žena u Hrvatskoj koja je rodila u – kadi. Datum – 25. veljače 2003. godine. Utorak.

– Pola sata prije poroda pitali su me: “Valentina, želite li roditi u kadi?” Nisam znala što odgovoriti liječnicima. Sjetila sam se priča s tečajeva za trudnice o novim metodama poroda, slušala o stolčiću u kadi... Ali, išlo mi je to tada, kako znamo reći, iz jednog u drugo uho. Meni je u tom trenutku bilo važno – roditi. A sad kako... To je bilo manje važno. Ipak, pristala sam – kaže Valentina.

Danas su joj 42 godine, a tog dana prisjeća se u kafiću Conti, ispod riječkog hotela Continental. U hladu, na ovim lipanjskim vrućinama, pije macchiato i nastavlja s pričom.

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

– Osjećala sam se kao zvijezda.

U riječkom rodilištu, nekoliko stotina metara od Korza, dočekalo ju je šaroliko društvo. TV kamere, HRT. Kanal RI. Puna soba novinara. I liječnika. I babica. Ovo je prvi porod u kadi, ništa nije smjelo poći krivo. No, sve je trebalo i zabilježiti. A njoj u glavi tek – “Samo da sve dobro prođe, da beba Nikol bude dobro...”

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

Porod je počeo vrlo brzo toga poslijepodneva. Trajao je od 12 do 15.15 sati.

– Kad sam ušla u sobu u kojoj ću roditi, vidjela sam pet ili čak šest doktora, nekoliko babica... I kadu. Pomislila sam: “Što mi je ovo trebalo, tu sam kao zvijezda...” I porod je počeo. U vodi je mnogo lakše, shvatit ću kasnije, jer drugu sam kćer Anu četiri godine kasnije rodila klasičnim načinom zbog nekih komplikacija. Pa sam iskusila i jedan i drugi način. Tijelo je u prirodnom položaju, može se opustiti, nema kasnije šavova. Razlika je dan i noć! Na krevetu si skučen, ne možeš se pomaknuti, a ovdje je osjećaj slobode. Preporučila bih to svakome! Uostalom, i beba je tijekom trudnoće devet mjeseci u vodi pa, kad dolazi na ovaj svijet, najprije dolazi u vodu. Bebi to nije stres.

Kći je, po datumu rođenja – riba?

– Tako je! Nikol je po horoskopu riba. A i proplivala je već s tri godine, tu u Jadranovu na plaži.

Čega se još sjećate s poroda?

– Babice Ljerke. Danas je u mirovini. I doktora Nebojše Sindika. I brige baka Marica. Obje bake tek rođene bebe zovu se Marica. I one su bile u brizi.

Je l’ suprug bio na porodu?

– Eh, u tome i je štos! Porod je počeo oko podneva, a ja sam rodila u 15.15 sati. I to nekoliko trenutaka nakon što je moj Mario ušao u rađaonicu. Poštar je, baš mu je završila smjena, i dojurio je u bolnicu. Rekla sam mu: “Eto, tebe smo čekali, nisam htjela roditi dok se ti nisi pojavio...”

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

Kupate li se kod kuće u kadi?

– Rijetko. Imamo kadu, no u pravilu više koristimo tuš, ha-ha.

Čega se još sjećate?

– Večeri nakon poroda, 19.30 sati, počinje Dnevnik. Vodio ga je, ako se dobro sjećam, Miljenko Kokot. Moja Nikol bila je u krevetiću. Gledala sam vijesti s ostalim rodiljama, presretna što je sve prošlo dobro. I prva vijest na Dnevniku – moj porod. Tek kad sam se vidjela na televiziji, u udarnom terminu, shvatila sam što sam prošla. Iskreno, bilo mi je neugodno. Jer, da sam znala da će me kamere snimati, ja bih u bolnicu ponijela novi kupaći kostim, otišla na frizuru, našminkala se, ha-ha... Pa izgledala bih na porodu poput Meghan Markle, vojvotkinje od Sussexa. Kod nje se, kad je gledamo na TV-u nakon poroda, čini kao da nije ni rodila – kaže veselo Valentina.

Kći Nikol, danas 17–godišnjakinja, učenica je drugog razreda srednje ekonomske škole.

– Prošla sam s vrlo dobrim drugi razred – ponosno kaže pa dodaje:

– Neki puta me novinari znaju pitati: “Sjećaš li se toga?” Pa kako bih se sjećala, pa tog sam se dana rodila. Svašta...

Gdje ste danas?, pitamo majku.

– Radim, modni savjetnik sam u salonu vjenčanica Vesna Sposa. I česte su mi gošće upravo trudnice koje me znaju pitati za porod u kadi. Svima im od srca preporučujem. Neke me i poslušaju pa se vrate. Ipak, najdraža mi je gospođa, susjeda iz Rijeke, koja je već tri puta došla po vjenčanicu. Za svaku svadbu uzela je drugu. A zanimljivo je da se sva tri puta, u posljednjih 12 godina, udavala za – istog čovjeka! Rastali bi se pa ponovno vjenčali. Eto, nedavno je bilo i njihovo treće vjenčanje. Što je ljubav, ha?

Život vam se nije promijenio nakon te, kratkotrajne slave? – pitamo majku.

– Meni? Ma kakvi... Nisam još ni bogata ni slavna. Igram i dalje Eurojackpot svakog petka. Čekam...