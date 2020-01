Na ulicama Chicaga rijeka je ljudi u eksploziji emocija klicala predsjedniku

“Promjena je stigla u Ameriku. Put će biti dug. Naš će uspon biti strm. Možda ne stignemo tamo u jednoj godini ili u jednom mandatu, no, Ameriko, nisam nikada imao više nade da ćemo uspjeti. Obećavam vam, mi ćemo kao narod stići tamo”, poručio je Barack Obama u Chicagu, na proslavi svoje povijesne pobjede na američkim predsjedničkim izborima. Godina je 2008., a u Bijelu kuću prvi je put u povijesti ušao Afroamerikanac. U Sjedinjene Američke Države sjurile su se novinarske ekipe iz cijelog svijeta. U Chicagu je bila i Večernjakova reporterka Marina Šerić.

Kampanja od 5 i 10 dolara “U trenutku kad je objavljeno da je Barack Obama postao 44. američkim predsjednikom, u čikaškom Grant parku eksplozija dubokih emocija i oduševljenja zahvatila je nekoliko stotina tisuća ljudi koji su došli proslaviti pobjedu čovjeka koji je uspio ujediniti ljude. Barack Obama uspio je ostvariti riječi Martina Luthera Kinga izgovorene prije točno četrdeset godina: ‘Ja imam san!’”, piše Marina Šerić u tekstu pod naslovom “Predsjednik koji je ostvario san”. Potom donosi nove izvatke iz Obamina prvog predsjedničkog govora. “Kada smo počeli, nismo imali puno novca i podrške. Naša kampanja nije bila izgrađena u hodnicima Washingtona, već su je gradili mali ljudi koji naporno rade i koji su posegnuli u svoje skromne ušteđevine kako bi dali pet ili deset dolara”, kazao je Obama okupljenom mnoštvu koje je u potpunom muku upijalo svaku njegovu riječ. “To je odgovor koji su izrekli mladi i stari, bogati i siromašni, demokrati i republikanci, crni, bijeli, Latinoamerikanci, oni azijskog i domorodačkog podrijetla, homoseksualci i heteroseksualci, invalidni i zdravi Amerikanci, koji su poslali poruku svijetu da nikada nismo bili samo kolekcija crvenih i plavih država: mi smo, i uvijek ćemo biti, Sjedinjene Američke Države”, istaknuo je Obama.

“Na ulicama Chicaga golema rijeka ljudi klicala je novome predsjedniku. Bila je to noć koju svatko tko je u njoj sudjelovao nikada neće zaboraviti, priča o nanovo probuđenoj demokraciji, priča o narodu koji je prošlosti rekao ne i odlučio da pred njega stane čovjek koji će slušati njegov glas i koji ima snage, volje i odlučnosti da Amerikancima vrati slavu i snagu koju su imali u svim velikim povijesnim trenucima”, javlja naša novinarka koja je, dakako, razgovarala i s oduševljenim Obaminim pristašama.

Foto: Večernji list

“On je naš predsjednik, mi smo ga izabrali i tako smo zajednički pokazali da američki narod ponovno može izabrati svoga predsjednika, čovjeka koji nas je pokrenuo i pokazao da je ponovno sve moguće, da svi imamo iste šanse bez obzira na to jesmo li crni ili bijeli, bogati ili siromašni. Sada je doista počelo brisanje svih podjela, pa svako dijete, bez obzira na to kojem okružju pripada, može reći da je samo nebo granica”, kazao joj je LaCoulton Walls, odvjetnik, Afroamerikanac koji je grlio sve oko sebe i izvikivao kako nije vjerovao da će doživjeti to da vidi da je Amerika topli dom za sve koji u njoj žive i da postoji čovjek koji će je zaista voditi u budućnost i slušati kako njegov narod diše. Nedaleko od njega, uočila je naša novinarka, dvije starije žene plakale su i grlile se, a mnoštvo je prekidalo Obamin govor uzvikujući: “Da, mi smo to učinili, da, mi to možemo!”

Istovremeno, u redakciji u Zagrebu, uredništvo je za komentar zamolio Miomira Žužula, dobrog poznavatelja američkih prilika, koji je uvjeren da nije pobijedio Afroamerikanac, nego sažet i određen program. Uvjeren je da je Obaminim izborom napravljen velik iskorak koji označava nove odnose među rasama te da eskalaciju rasizma kao ni anuliranje te pojave nije realno očekivati. Također je kazao kako snažne Sjedinjene Države trebaju cijelom svijetu, a s Obamom SAD postaje upravo to. Obamin izbor, dodaje Žužul, trebao bi utjecati i na stanje u multilateralnim svjetskim organizacijama poput UN-a, koji je dosad trpio kritike službenog Washingtona. Žužul smatra da bi Obama mogao pokrenuti rekonstrukciju glomaznih organizacija u nešto što može odgovoriti na ovovremene izazove. – U svakoj krizi, sada nema vojne, ali postoji gospodarska, spontano se otkriva da je Amerika lider u svijetu. Zato je izbor Obame toliko važan za sve – objašnjava Žužul.

A sve je bilo protiv njega, piše naš novinar Dražen Ćurić. “Novi američki predsjednik Barack Hussein Obama, gledano statistički, nije imao gotovo nikakve šanse biti izabran za šefa najmoćnije države na svijetu. Prva ‘nepremostiva’ prepreka boja je njegove kože, a onda i obiteljska životna priča, koja je egzotična čak i za liberalnije Amerikance”, navodi Ćurić, dodajući da je Obama rođen na Havajima 1961. godine. Majka mu je bjelkinja iz Kansasa, a otac kenijski musliman koji je došao na školovanje u Ameriku. Inače, Obama se izjašnjava kao kršćanin. To je vrijeme, piše Obama, kada se miješanje rasa smatralo prekršajem u više od polovice država SAD-a. Roditelji su mu se razveli kada su mu bile dvije godine. Djetinjstvo je dijelom proveo u Indoneziji s majkom i očuhom muslimanom. To pak znači da novi američki predsjednik do fakulteta uopće nije živio u “pravoj Americi”. Na Sveučilištu Columbia u New Yorku upisao je i diplomirao političke znanosti, potom je nekoliko godina radio, a onda upisao studij na elitnom Sveučilištu Harvard završivši ga s najboljim ocjenama. Zanimljivo je i to da je Barack Obama bio prvi crnac koji je uređivao ugledni Harvard Law Review. Samosvjesni i ambiciozni pravnik već se tada pripremao da jednog dana postane značajna politička figura. Stoga nije slučajno otišao živjeti u Chicago, koji ima utjecajnu i dobro organiziranu crnačku zajednicu. Tamo se za malu plaću brinuo za one koji su bili na društvenoj margini. Nije zaradio mnogo, ali je stekao neizmjerno iskustvo i snažnu političku bazu.

Poruka optimizma za svijet

U Chicagu je upoznao i suprugu Michelle, a vjenčali su se 1992. godine. Godine 1977. postao je zastupnik u Illinoisu. Na nacionalnu scenu stupio je 2004. kada je izabran za senatora. Prije dvije godine najavio je kandidaturu za predsjedničkog kandidata demokrata, ali mu gotovo nitko nije davao izglede protiv Hillary Clinton. U epskoj borbi Obama je pobijedio tijesno. Ostalo je povijest...

Foto: Večernji list

Jutro nakon izbora, Večernjakova novinarka Deana Knežević javlja se s poslijeizbornog doručka iz zagrebačkog hotela Regent Esplanade gdje “politička Hrvatska proslavlja završetak američkih izbora”, uz domaćina američkog veleposlanika u Hrvatskoj Roberta A. Bradtkea.

“Ovim je izborima SAD poslao poruku optimizma cijelom svijetu”, kazao je američki ambasador.

Jedan od brojnih Bradtkeovih gostiju, profesor s Fakulteta političkih znanosti dr. Branko Caratan također smatra da je Amerika izborom Baracka Obame za novog predsjednika odaslala globalnu poruku. Njegova su očekivanja, javlja Deana Knežević, da će novi predsjednik Obama ispraviti Bushove pogreške, pogotovu one u vanjskoj politici, te da će i odnose s Rusijom vratiti na svoje mjesto, na primjer.

– Izabravši Obamu, američka liberalna demokracija pokazala je da zna ispraviti svoje pogreške – smatra dr. Mladen Staničić, direktor Instituta za međunarodne odnose.

Komentirajući što znači biti izabran kao prvi crni američki predsjednik u povijesti SAD-a, Obama je rekao: “To je odgovor onima kojima su tako dugo govorili neka budu cinični, prestrašeni i neka sumnjaju u ono što možemo ostvariti – neka pruže ruke na lûk povijesti i saviju ga još jednom prema nadi u bolje sutra”.