Pobijedila je prije 16 godina, ali još je uvijek prepoznaju na ulici

Na male ekrane vratio se kviz “Tko želi biti milijunaš”, a kao i u prvom krugu, vodi ga Tarik Filipović. Kviz se emitirao od 2002., najpoznatiji joker zovi bio je Mirko Miočić, a jedina i nezaboravna milijunašica bila je profesorica hrvatskog jezika Mira Bićanić iz Virovitice. Do današnjeg dana, samo je njoj pošlo za rukom odgovoriti na svih 15 pitanja i kući otići s iznosom od milijun kuna. Bilo je to 14. lipnja 2003., a zbog važnosti tog događaja i popularnosti kviza, “osvojila” je i naslovnu stranicu Večernjeg lista. No, u to vrijeme njezin je identitet bio skriven pa novinari izvještavaju o 30-godišnjoj Miri B.

Na zadnjem pitanju iskoristila je pomoć publike. Pitanje je glasilo: “Koja je od navedenih TV voditeljica 2001. godine istrčala Pariški maraton?” Ponuđeni odgovori bili su: Mirjana Hrga, Sandra Antolić, Mirna Zidarić i Ines Preindl. Natjecateljica se odlučila za Sandru Antolić, što joj je donijelo glavnu nagradu.

Put u New York s prijateljima

“Jučer je cijela Virovitica brujila o tomu, a već u prvom kafiću mladići i djevojke rekli su nam da poznaju novopečenu milijunašicu”, piše naš dopisnik Dragutin Šantoši pa otkriva da je Mira profesorica hrvatskoga jezika u strukovnoj školi u Pitomači. Nagrada je, pokazalo se, otišla u prave ruke: u ruke djevojke koja živi kao podstanar i nema auto.

“Vrijedna, skromna i načitana, ali isto tako i vrlo komunikativna osoba, kažu oni koji je poznaju. Dodaju i da voli roštiljati na Dravi te da obožava svoju tigrastu mačku Mili”, piše Šantoši.

– Nakon rata i svega što se dogodilo, vrijeme je napokon i za nešto lijepo u Virovitici. Naša sretna sugrađanka prva je lasta koja navješćuje bolje dane ovome gradu - izjavio je gradonačelnik Ivica Kirin.

I on je zajedno s građanima jučer podijelio radost vrijednog dobitka, piše Šantoši, naglašavajući kako se na kraju ove školske godine pokazalo da je Virovitica po znanju i uspjesima u samom vrhu Hrvatske te da je za potpuni uspjeh ponekad potrebno i malo sreće.

– Divna mlada dama iz Virovitice osvojila je milijun kuna. Cijela ekipa “Milijunaša” i HRT-a presretna je što je to nekome napokon uspjelo. Bit će to odličan završetak tekuće sezone, ali i još veći izazov svim gledateljima da nastave pratiti nove epizode kviza u 10. mjesecu – rekao je Mario Sedmak, urednik redakcije Kontakt-programa.

“Naravno, ponosna vlasnica milijuna ne smije odavati kako je proteklo snimanje ‘Milijunaša’ jer se ugovorom obvezala na šutnju, a u protivnom postoji mogućnost da izgubi novac. Ona će svoju priču iznijeti tek za dva tjedna, nakon što se emitira povijesna emisija”, izvještava Večernji list.

– Do kraja ove sezone “Milijunaša” ostale su nam još četiri emisije, no ne znamo točno u kojem ćemo terminu emitirati ovu u kojoj je Mira osvojila milijun kuna – rekao je Sedmak pozvavši sve gledatelje da pozorno prate sljedeće emisije kako bi “otkrili” pobjednicu. A kada je emisija naposljetku, dva tjedna poslije, emitirana i kada njezin identitet više nije bio skriven, posjetili su je i novinari Večernjeg lista. Evo što su zabilježili u razgovoru s Mirom.

“Osjećam se OK, isto kao i prije, skromno je izjavila prva hrvatska milijunašica Mira Bićanić, netom nakon jučerašnje, za nju pobjedničke emisije ‘Tko želi biti milijunaš’, koju je odgledala u Zagrebu zajedno s prijateljima. Postala je bogatija za milijun kuna, a osim Tarika, koji ju je prvi izljubio zbog osvojenog novca, s Mirom je slavila i cijela Hrvatska.

A mlada milijunašica sudbonosnu je jučerašnju emisiju pratila u Zagrebu, u društvu bliskih prijatelja. Za njih će, kaže, organizirati onaj famozni put u New York o kojem već dugo mašta.

– Nisam sigurna kad ćemo krenuti, ali sigurna sam da ćemo nešto smisliti – rekla je Mira, koja će ujutro najprije gostovati u emisiji HRT-a “Dobro jutro, Hrvatska”, a potom, naravno, podići svoju zasluženu nagradu”, piše Večernji list.

Godinama podstanar

A onda se godinama ništa nije čulo o Miri, pa je hrvatska javnost tek s velikim odmakom, kada su novinari s njom kontaktirali u povodu emitiranja nove sezone popularnog kviza, doznala detalje iz pozadine njezina trijumfa. U rujnu ove godine prisjetila se za Večernji list kako je izgledao period nakon pobjede.

– Tarik mi je u prvim danima snalaženja u novoj situaciji rekao da njemu neprestano zvoni telefon,pitajući se kako li je tek meni. On je poslije kviza “zbrisao” u Zenicu, a ja sam bila zabarikadirana u stanu svojih prijatelja. Moji prijatelji bili su presretni zbog pobjede, dok obitelj nije bila fascinirana mojim tzv. uspjehom, mi smo nekako kul kada je riječ o materijalnom i drugim sličnim pojavama koje impresioniraju većinu ljudi – prepričava Mira kako je prije 16 godina izgledalo prvih nekoliko mjeseci nakon pobjede. Ističe da je bilo i “traumatično na izvjestan način, jer svatko misli da ima pravo na vas, mediji pogotovo; ne možete utjecati na to što će tko objaviti”.

Prije nego što je sjela na kožni stolac nasuprot Tariku Filipoviću, otkrila je, nije se pretjerano zamarala time hoće li stići do cilja, kao što se nije ni pripremala za osvajanje glavne nagrade. Studirala je od 1991. do 1996., a na prijamni je išla, kako kaže, preko barikada u maminoj pratnji.

– Kao ratna generacija nismo studirali u normalnim uvjetima, bili smo često bez literature za učenje, gladni i životno ugroženi. Ispite sam spremala vozeći se u vlaku, a doma u Vinkovcima zbog bombardiranja često smo bili bez struje, pa su mi knjige i studij bili izlaz iz užasa koji nas je pogodio – istaknula je.

Veseli se devetoj sezoni

Pokazalo se, također, da je ispunila i javno dano obećanje da će s milijun kuna sebi osigurati krov nad glavom. No, nije prošlo bez prepreka.

– Nakon niza godina podstanarskog života mislim da je logično kupiti stan, stvoriti dom, smjestiti sebe, knjige, mačke, prijatelje, a poslije je stigla i moja djevojčica. Kad sam se početkom 2001. preselila iz Osijeka u Viroviticu, u kojoj sam radila godinu i pol dana, i tražila kredit za garsonijeru, u svim bankama dobivala sam odbijenice jer mi plaća nije bila dostatna za kredit – iskreno je rekla Mira i dodala kako ju je pobjeda “spasila” te se nakon kviza preselila u Zagreb.

Unatoč tome što je pobjedu odnijela prije 16 godina, još uvijek je prepoznaju na ulici.

– Uvijek mi je pomalo neugodno... No sve s vremenom splašnjava i smiruje se. Ništa nije ljepše od anonimnosti, osim ako niste prisiljeni ili motivirani istupati javno radi općedruštvene dobrobiti, kada i moj glas može nekome nešto značiti – rekla je Mira, koja trenutačno predaje hrvatski jezik u zagrebačkoj Pravoslavnoj gimnaziji te je ponosna majka djevojčice koja je nedavno krenula u prvi razred. Njezina kći tek je najboljoj prijateljici u vrtiću spomenula majčin nastup u kvizu, a ime je dobila po filozofkinji Hanni Arendt. Iako je prošlo 16 godina, Mira priznaje da je i danas prepoznaju na ulici. No njoj to, ističe, nikad nije imponiralo niti laskalo.

– Možete biti nekakva instant-zvijezda, ali se ne morate tako osjećati niti to željeti podržavati. Volim skromnost – kaže Mira. Novoj, devetoj sezoni “Milijunaša” Mira se jako veseli te se, govori, nada da ćemo imati neku novu, mladu, pobjednicu vrlo skoro.