Znanstvenici pronašli ostatke ogromne ptice, težila je kao polarni medvjed

Ruski znanstvenici su u pećini blizu obale Crnog mora našli ostatke divovske prethistorijske ptice koja je moguće živjela pored prvih ljudi na tom području.

Procjenjuje se da je ptica nalik noju živjela prije 1,5 do dva milijuna godina i najveća je otkrivena ptica na sjevernoj polutci, po istraživanju objavljenom u časopisu Vertebrate Paleontology.

#Fossils of a 12-Foot-Tall 1000-Pound #Bird Found in Crimea Pachystruthio dmanisensis was three times the size of modern #ostriches https://t.co/5KPNtlx9Nt pic.twitter.com/AOjt4sAfwl