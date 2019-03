U osmoj Funderbeam kampanji prikupljaju se sredstva za tvrtku OmoLab

Tvrtka OmoLab, koja je kreirala mobilnu aplikaciju OmoReader namijenjenu pomoći u čitanju osobama s disleksijom, osma je po redu koja će sredstva za razvoj poslovanja tražiti na platformi Funderbeam, a inicijalni interes ulagatelja prije lansiranja kampanje dosegnuo je 135 tisuća eura, rečeno je u srijedu na predstavljanju na Zagrebačkoj burzi (ZSE).

Vodeći ulagatelj OmoLab kampanje Ratko Knežević izvijestio je da je kompanija procijenjena na dva milijuna eura, dok od kampanje očekuju minimalno prikupiti 150 tisuća, a maksimalno 240 tisuća eura.

"Interes je vrlo značajan, a u prodaji prije samog lansiranja kampanje prikupljeno je oko 90 posto minimalnog iznosa, odnosno oko 135 tisuća eura", kazao je Knežević.

Što se tiče kapitala prikupljenog u kampanji, više od 60 posto će biti iskorišteno za aktivnosti prodaje i marketinga, a ostatak na ekipiranje tima i razvoj već započetih procesa.

Osnivač i direktor OmoLaba Petar Reić istaknuo je da aplikacija ne uči, već olakšava čitanje. Pritom je disleksiju definirao kao drugačiji način kodiranja i dekodiranja informacija. Napominje da, ako se čitanje ne automatizira do 11 godine, problem ostaje do kraja života, no aplikacija nije namijenjena samo djeci već svim dobnim skupinama. Dodaje da disleksija ima vrlo širok krug manifestacija te da nema dvije osobe s identičnim problemom s čitanjem.

Unutar aplikacije postoji algoritam koji rastavlja riječi na slogove i obilježava ih raznim debljinama i bojama s ciljem olakšavanja ritma čitanja, pri čemu se aplikacija mora prilagoditi svakom pojedinom tržištu.

Najavljeno je da u srpnju izlazi aplikacija prilagođena anglofonom tržištu.

Reić pojašnjava da disleksija značajno ovisi o jeziku i govoru, pa je tako u zemljama gdje se govori slavenskim jezicima, pa tako i u Hrvatskoj, oko 10 posto osoba s disleksijom, dok u anglofonim zemljama, zbog velike razlike pisma i izgovora, broj ponekad premašuje i 20 posto populacije.

Reić ističe da su već potpisani ugovori s velikim školskim izdavačima, koji mogu integrirati značajke aplikacije i fonta u svoje digitalne sadržaje.

Kada je riječ o komercijalizaciji, izlaskom na anglofona tržišta, nakon razdoblja od 30 dana moći će se odabrati pretplatnički model za pojedince, a tu je i posebna kategorija plaćanja za izdavače, navodi Reić.

Kao nastavak projekta, a s obzirom na već postojeće partnere, Reić kaže da je želja stvoriti centar za disleksiju koji bi razvijao alate i protokole za pravovremenu detekciju toga problema.

Iznenađuje ga što se, iako pogađa oko 10 posto populacije, o disleksiji jako malo zna, pri čemu apostrofira problem stigmatiziranja okoline što ponekad dovodi i do devijantnog ponašanja kod osoba s disleksijom.

Društvo Funderbeam SEE, u kojem ZSE ima 20-postotni udio, do sada je za hrvatske startupove te mala i srednja poduzeća putem te globalne platforme omogućilo prikupljanje više od 2,5 milijuna eura.

Nakon inicijalne faze ulaganja, ulagatelji mogu trgovati svojim udjelima zahvaljujući inovativnom sustavu temeljenom na "blockchain" tehnologiji te se udjelima tih društava uspješno trguje putem Funderbeam platforme.

