MOĆAN AI ALAT

Koristite WhatsApp? Stigla nova opcija, evo što sada možete učiniti s porukama

Foto: unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
26.08.2025.
u 11:53

Na ovaj način korisnici mogu provjeriti vjerodostojnost poruka ili videa bez napuštanja aplikacije.

WhatsApp, popularna aplikacija za razmjenu poruka, nastavlja razvijati svoje AI alate te u beta verziji testira novu opciju „Ask Meta AI“, namijenjenu provjeri sadržaja koji korisnici primaju. Kako piše Bajtbox, funkcija je dostupna u verziji WhatsApp beta za Android 2.25.23.24, a može se preuzeti putem Google Play trgovine.

Prečac je smješten unutar samog izbornika poruka, što korisnicima omogućuje da bilo koju sumnjivu poruku odmah pošalju chatbotu. Nakon toga, potrebno je unijeti dodatno pitanje ili kontekst kako bi odgovor bio smislen. Meta naglašava da se ništa ne šalje bez izričite odluke korisnika te da svaka interakcija zahtijeva svjesnu akciju.

Na ovaj način korisnici mogu provjeriti vjerodostojnost poruka ili videa bez napuštanja aplikacije. Značajka je pritom u potpunosti opcionalna – ništa se ne dijeli automatski s Meta AI-jem. Trenutno je dostupna ograničenom broju beta testera, a u narednim tjednima očekuje se širenje na veći broj korisnika.
