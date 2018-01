Umro John Young. Zbog sendviča se zamjerio NASI ali i postao najiskusniji astronaut

Američki astronaut John Young, koji je prošetao mjesecom 1972. i čak prokrijumčario sendvič s govedinom u orbitu tijekom karijere koja ga je učinila jedinom osobom koja je letjela u tri svemirska programa NASA-e, umro je u dobi od 87 godina, rekli su u subotu dužnosnici.

Young, koji je letio u svemir šest puta, umro je u petak noću u svojem domu u Houstonu nakon komplikacija izazvanih upalom pluća, rekao je glasnogovornik Nacionalne aeronautičke i svemirske administracije (NASA) Allard Beutel u emailu. Bivši pokusni pilot američke mornarice bio je deveta osoba koja je stupila na Mjesec, što su postigla još trojica nakon Younga. Na kraju je postao jedan od astronauta s najviše postignuća u povijesti američkog svemirskog programa.

Letio je u svemir dva puta tijekom NASA-inog programa Gemini sredinom 1960-tih, dva puta u mjesečevim misijama Apollo i dva puta na svemirskim shuttlovima 1980-tih. On je jedini letio u sva tri programa.

"Znamenita karijera astronauta Johna Younga proteže se kroz tri generacije svemirskih letova. Stajat ćemo na njegovim ramenima dok gledamo prema sljedećoj čovjekovoj granici", rekao je u priopćenju upravitelj NASA-e Robert Lightfoot.

Young kojega NASA u tweetu naziva "našim najiskusnijim astronautom" umirovio se 2004. nakon 42 godine rada u američkoj svemirskoj agenciji. Misija Apollo 16 u travnju 1972., njegov četvrti svemirski let, odvela ga je na površinu Mjeseca.

Kao zapovjednik misije on i njegov kolega iz posade Charles Duke istraživali su područje Mjesečeva gorja Descartes, prikupili 90 kg stijenja i uzoraka tla i provezli se više od 26 km u mjesečevu vozilu roveru do mjesta poput kratera Spook. Youngov prvi let u svemir bio je 1965. u misiji Gemini 3 koja je odvela njega i astronauta Gusa Grissoma u orbitu Zemlje u prvom američkom svemirskom letu s dvije osobe.

Na ovoj misiji je Young izveo svoju šalu sa sendvičem koja nije nasmijala šefove u NASA-i ali je sigurno usrećila Grissoma koji se okoristio užinom. Astronaut Wally Schirma, koji nije letio u ovoj misiji, kupio je sendvič s govedinom na raženom kruhu u delikatesnoj prodavaonici u Cocoa Beach na Floridi i zamolio Younga da je da Grissomu u svemiru. Tijekom leta dok su razgovarali o hrani osiguranoj za misiju Young je dao sendvič Grissomu.

NASA je ukorila Younga zbog ove psine, koja je dovela i do kritika parlamentaraca i medija, ali njegova karijera zbog toga nije trpjela.

Njegova misija Apollo 10 u svibnju 1969. poslužila je kao generalna proba za povijesnu misiju Apolla 11 dva mjeseca kasnije u kojoj je Neil Armstrong postao prvi čovjek koji je hodao Mjesecom. Young i njegova posada izveli su sve aspekte te misije osim što nisu sletjeli na Mjesec.

Youngova peta svemirska misija u kojoj je bio zapovjednik je bio prvi let NASA-ina prvog svemirskog shuttlea Columbia 1981. On je bio prva osoba koja je letjela u šest svemirskih misija 1983. kada je zapovijedao Columbijom na njezinu prvom letu kao Svemirskog laboratorija, s posadom koja je izvela više od 70 znanstvenih pokusa. Nakon toga više nikad nije letio u svemir. Young je trebao zapovijedati 1986. letom koji je otkazan nakon eksplozije shuttlea Challenger početkom te godine.

Young je rođen 24. rujna 1930. u San Franciscu, a odrastao je u Orlandu na Floridi. Nakon što je diplomirao aeronautičko inženjerstvo na Tehnološkom institutu Georgia 1952. stupio je u mornaricu i diplomirao na školi za pokusne pilote. NASA ga je odabrala 1962. za svoj astronautski program.