Tko je fantomski investitor u svemirsku postaju za turiste

U svemiru se, čini se, gradi još jedna svemirska postaja. I to privatna, no ulagač u ovaj pothvat još je nepoznat. Mediji vijest temelje na potvrdi tvrtke Collins Aerospace u Charlotteu u Sjevernoj Karolini koja izrađuje sustave za održavanje života i čuvanje vode za NASA-u, a njihovi se sustavi nalaze i na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Sada je tvrtka dobila ugovor težak 2,6 milijuna dolara od kupca koji također gradi svemirsku postaju, no nije željela objaviti ime naručitelja.

Turisti i bivši astronaut

Poznato je još da je Collins Aerospace podružnica Raytheon Technologies, velike tvrtke s područja obrambene tehnologije. Objavili su kako su u postupku izgradnje sustava Enviromental Control and Life Support Systems, ECLSS, odnosno sustava za održavanje atmosfere i života unutar neke svemirske letjelice. I taj bi sustav za nekoliko godina mogao biti spreman za svoju osnovnu funkciju, pružanje životnih uvjeta izvan Zemljine atmosfere.

Kao najlogičniji odgovor na pitanje tko je naručitelj ovog sustava nameće se Axiom Space, privatna kompanija za svemirski turizam, za koju se smatra kako je najbliža ostvarenju izgradnje komercijalne svemirske postaje. Prvotna je ideja Axiom Spacea bila udružiti se sa SpaceX-om Elona Muska kako bi se izradio poseban modul za Međunarodnu svemirsku postaju koji bi bio namijenjen samo turistima, odnosno privatnim astronautima. U Zemljinoj orbiti trenutačno je, osim Međunarodne svemirske postaje, i kineska postaja Tiangong koja je postavljena ranije ove godine te se još kompletira. Kada bude u cijelosti dovršena, računa se da će biti veličine nekadašnje sovjetske postaje Mir. Očekuje se kako će se za nekoliko godina u orbiti pojaviti i još jedna postaja, nova ruska postaja kojom bi Rusi samostalno upravljali nakon Mira kojemu je funkcioniranje prekinuto 2001. godine. Nije sasvim jasno jesu li sustavi koje razvija Collin Aerospace namijenjeni modulu koji bi se priključio Međunarodnoj svemirskoj postaji ili su namijenjeni sasvim novoj postaji koja bi bila privatna. Ono što jest očito, a što u ovoj američkoj tvrtki ističu, kako raste potreba za takvim sustavima u budućnosti.

Foto: Roscosmos/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL The Nauka (Science) Multipurpose Laboratory Module is seen during its docking to the International Space Station (ISS)

– Dobivanje ovog ugovora podvlači Collinsovu predanost radu i s privatnim i s javnim sektorom u pružanju temelja da komercijalni putnici u svemir u njemu žive, rade i igraju se – rekao je Dave McClure, potpredsjednik Collins Aerospacea. Tvrtka Axiom Space nije željela komentirati je li baš ona naručitelj ovih skupih i sofisticiranih sustava. Za sada je u realizaciji ideja da se priključi modul za privatne astronaute na Međunarodnu svemirsku postaju pri čemu se očekuje kako će trojica turista i bivši astronaut koji je bio na ISS-u u kapsuli Dragon SpaceX-a rano sljedeće godine otići u orbitu kao dio kontinuiranog nastojanja da ostvare komercijalni boravak u orbiti, odnosno pravu verziju svemirskog turizma.

Plan je odvojiti se od ISS-a

Za to je ova tvrtka sa sjedištem u Houstonu u Teksasu uspjela prikupiti 130 milijuna dolara u veljači kako bi mogla početi s izgradnjom komercijalnog modula za ISS s planom da na postaju bude priključen 2024. godine. U budućnosti se nadaju izgraditi još modula koje bi onda otpojili od ISS-a te stvorili vlastitu postaju koja bi bila u cijelosti komercijalne namjere. Posao izgradnje prva dva modula otišao je tvrtki Thales Alenia Space, a oni su doista i najavili da su rokovi za prvi 2024., a za drugi 2025. godina. Oni bi ujedno bili i prvi privatni moduli spojeni na ISS. Do sada se o tome tek razmišljalo, no Sir Richard Branson izjavio je kako je tako nešto vremenski udaljeno desetljećima.

