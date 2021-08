Rusi: Amerikanka je 'pukla' i izbušila rupu u ISS-u, NASA: Lažete

Ruska novinska agencija TASS objavila je tekst u kojem se tvrdi kako je američka astronautkinja Serena Auñón-Chancellor zapala u psihički nestabilno stanje te je izbušila rupu na Međunarodnoj svemirskoj postaji kako bi se posada misije ranije vratila kući. Ta prilično nevjerojatna tvrdnja dio je velikog teksta pod naslovom Dvanaest američkih tvrdnji protiv Roskosmosa i odgovori na njih. NASA je to odmah demantirala, očekivano, no priča je očito vrlo zanimljiva i isto toliko bizarna. Tim više što dolazi od neimenovanog izvora unutar Roscosmosa koji tvrdi da je Auñón-Chancellor izbušila vozilo Sojuz MS-09.

Malo znanja o Sojuzu

No, činjenica je da su senzori na postaji primijetili smanjenje tlaka u jednom od modula što je bila posljedica rupe od 2 mm, o čemu je izviješćeno u kolovozu 2018. Amerikanci su tvrdili te i dalje tvrde da je rupa nastala na Zemlji za sastavljanja letjelice, a Rusi tvrde da je nastala u svemiru “djelovanjem američke astronautkinje”. Dalje se u ruskom izvješću tvrdi kako je Auñón-Chancellor zadobila trombozu u veni, odnosno stvorio joj se krvni ugrušak u vratnoj žili, što dotad nije bilo zabilježeno kod astronauta. Zbog toga je, kako ruski neimenovani izvor tvrdi, zapala u akutnu psihičku krizu te je napravila rupu na postaji kako bi ubrzala povratak na Zemlju. Ipak, osim tih tvrdnji, nema nikakvih materijalnih dokaza o tom navodnom događaju, pa čak ni snimke kamere koja je, kako izvor kaže, čudnovato prestala raditi upravo u to vrijeme.

I uz to, Amerikanci su odbili pristupiti ispitivanju na poligrafu. Rusi tvrde i kako je čak osam rupa bušeno u modulu, no tek je jednom oplata i probijena. To svjedoči kako su rupe bušene za bestežinskog stanja, a to je činio netko s malo znanja o Sojuzu MS-09, što bi značilo da to sigurno nije bio ruski astronaut. NASA, naravno, sve te tvrdnje odbija. “NASA-ini astronauti, uključujući Serenu Auñón-Chancellor, iznimno su cijenjeni i poštovani, služe svojoj zemlji te neprocjenjivo pridonose agenciji. Podržavamo Serenu i njezino ponašanje u profesionalnom smislu. Ne vjerujemo da ima bilo kakve vjerodostojnosti u tim optužbama”, napisala je u petak na Twitteru Kathy Luedens, voditeljica ljudskih letova u svemir. Bill Nelson, administrator NASA-e, pridružio se navodeći da se potpuno slaže s njezinom izjavom.

“Potpuno podržavam Serenu te ću uvijek podupirati naše astronaute”, napisao je Nelson. Teško je vjerovati da je time kraj takvim spačkama jer se Međunarodna svemirska postaja smatra izuzetkom u općenito napetim geopolitičkim odnosima koji vrijede između Rusije i Sjedinjenih Država na Zemlji.

O kome je točno pisala?

Ipak, Rusija je nekoliko puta istaknula namjeru da se povuče iz programa Međunarodne svemirske postaje do 2025. godine, vjerojatno zbog rastuće militarizacije svemira što sve pridonosi narušavanju odnosa dviju sila u svemiru gdje su zapravo, iznimno dobro funkcionirali. Inače je Serena Auñón-Chancellor bila dijelom ekspedicije 56/57 koja je krenula 6. lipnja 2018. s planom da traje šest mjeseci. Završila je gotovo po planu – za 196 dana, 17 sati i 49 minuta. Američka je astronautkinja tom prilikom na Međunarodnu svemirsku postaju otišla kao liječnica, a 2. siječnja 2020. u New England Journal of Medicine objavila je studiju o pojavi krvnog ugruška kod jednog astronauta čije ime nije u studiji objavljeno zbog čuvanja privatnosti. Mediji citiraju njezine izjave kao glavne autorice studije, no nije bilo tvrdnji da se zapravo radi upravo o njoj.

