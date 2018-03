Slavni astrofizičar otkrio kako objašnjava 'ravnozemljaše' i kako pobija njihove ideje

Živimo u svijetu visoke tehnologije. Danas gotovo svatko u svom džepu ima računalo s pristupom golemim bazama informacijama, uređaji i softveri poboljšavaju život, zdravlje i gotovo svaki dio čovjekova života. Tehnologija čovječanstvu omogućava i istraživanje svemira i pogled u skrivene kutke Sunčeva sustava i svemira. Elon Musk šalje svoj automobil u svemir, a uskoro i rakete s ljudskom posadom u smjeru Marsa...

Kako je onda moguće da i u današnje doba s toliko znanstvenih alata čovjeku na dohvat, još uvijek ima skeptika koji vjeruju da je Zemlja - ravna ploča.

Upravo sam ovo pitanje postavio jednom od najpoznatijih svjetskih astrofizičara i popularizatora znanosti - Neilu deGrasseu Tysonu nakon njegovog predavanja na tehno konferenciji Think.

Na poziv američke tvrtke IBM Tyson se rado odazvao u Las Vegas na konferenciju Think i održao predavanje o znanosti iz prizme svoje posljednje knjige "Astrofizika za ljude u žurbi".

Karizmatični znanstvenik pritom je pobrao niz ovacija stručne publike, a u svom se monologu uz cijeli niz zanimljivih tema od razotkrivanja pogrešaka o Zemljinoj rotaciji, zabluda o fizici i znanosti, više puta doticao "ravnozemljaša" i njihovih bizarnih vjerovanja te svojih sučeljavanja s njima na društvenim mrežama.

Stoga je bilo i logično da ga nakon predavanja upitam zašto pokret "Ravne zemlje", dobiva na popularnosti.

- Kako objašnjavam da postoje ravnozemljaši u dobu znanstvenih alata: To je dokaz da žive u zemljama u kojem postoji slobodan govor, a u kojima istovremeno sustav obrazovanja nije uspio - brzo je deGrasse Tyson ponudio odgovor.

Djelomično krivi i mainstream medije što daju prostor ljudima poput repera B.o.B. koji je pokrenuo GoFundMe kampanju kako bi mogao poslati satelit u svemir i fotografirao Zemlju.

- Zašto svi obraćaju pažnju što jedan reper priča o obliku Zemlje? On kaže da je Zemlja ravna i odmah svi pišu o tome, da je riječ o Pseudo Science tjedniku onda bi to bilo u redu, ali ovo je i Forbes objavio! - čudio se deGrasse Tyson.

Tijekom svog nadahnutog predavanja prepričao je i nekoliko svojih sučeljavanja s "ravnozemljašima" i otkrio kako je čak završio na njihovoj reklami, ali u svojstvu njihovog najvećeg neprijatelja:

- Ravnozemljaši su održavali svoju konferenciju, a ja sam im bio glavni lik na promotivnom plakatu! Napisali su: "Neil Tyson nije dobrodošao ovdje". valjda nisu spremni čuti ideje koje se ne slažu s njihovima. Ovo je njihov crtež - ravna zemlja s oblacima. Navodno su im ravni svi drugi planeti osim Zemlje - našalio se, a potom ponudio zoran dokaz kako Zemlja nije ravna:

- Zemljina sjena je uvijek u svemiru jer je i Sunce uvijek s nama. Ponekad Mjesec pređe preko Zemljine sjene i to poznajemo kao pomrčinu Mjeseca, tada Zemljinu sjenu možete vidjeti na Mjesecu i uvijek je zakrivljena. Bez obzira kakva je rotacija Zemlje prema Suncu. Uvijek je zakrivljena. Tvitao sam: Ako je Zemlja ravna, neke bi Mjesečeve pomrčine morale izgledale kao ravna linija ili sjena štapa, a ne da je uvijek zakrivljena.

A Lunar Eclipse flat-Earther’s have never seen. pic.twitter.com/HuApDwa85n — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) November 26, 2017

Neil deGrasse Tyson ističe da je bitno razlikovati što je znanstvena metoda i znanstvena istina, a što izmišljotina koju netko proglasi istinom.

- Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali ne možete svoju istinu nametati drugima. Čovjek ima 5 osjeta, a znanost ih ima desetke... Ravnozemljaši vole isticati da su nekada i znanstvenici govorili da je Zemlja ravna. To je primjer za koji se odmah uhvate, ali to je bilo prije Galileja. Nakon njega i Francisa Bacona ustanovljeni su alati i metode znanosti. Dakle, zaključke poput izmišljenih istina smo ostavili prije 400 godina. Nakon toga ljudi su prestali izmišljati stvari i proglašavati ih istinama. A ako vam i to nije dovoljno, mogu posegnuti za ultimativnim razlogom zašto Zemlja nije ravna: pa da jest, mačke bi već sve stvari porušile preko ruba Zemlje! - vrckavo je poentirao Neil i izmamio smijeh iz publike.

Više puta je u svom predavanju između riječi kritizirao i američkog predsjednika Donalda Trumpa te se šalio na račun ekscentričnog oblika njegovog Ovalnog ureda (povezanost s ekscentričnom putanjom Zemljine rotacije) i Trumpove težine ('naginje savršenom kružnom obliku, baš kao što je i Zemlja gotovo savršena sfera').

An Unapologetically Geeky Fact: The eccentricity of the ellipse that is the White House Oval Office is: e = 0.62, with the desk chair positioned at one focus & the couches near the other. (FYI: eccentricity of a Circle: e = 0.00; of a Parabola: e = 1.00) pic.twitter.com/md3VGfXBm6 — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) March 20, 2018

No, ipak je povukao liniju i zaključio da ne smatra da je i Trump ravnozemljaš:

- Ne znam, Trump je rekao puno stvari koje proturječe što je govorio prije pa kod njega više pratim kamo ulaže američki novac, nego da se hvatam za jednu rečenicu. Ne bih rekao da Trump misli da je Zemlja ravna, on ipak ima veliki zrakoplov i puno je putovao.

Istaknuo je da svijet oko nas puno kompleksniji, nego se čini, čak i onda kada smo uvjereni da nešto sigurno znamo.

- Koliko ste visoki? Mislite da je to jednostavno pitanje ali zapravo ne možemo točno odrediti jedan precizan broj za našu visinu. Viši ste ujutro, nego kada idete spavati! Astronautima daju različita odijela, jer u orbiti rastete jer vas ne sputava gravitacija - objašnjavao je deGrasse Tyson, a potom ponudio i primjer najviše planine na Zemlji:

- Mislite da je najviša planina na svijetu Mt. Everest? Nije, ali dogovorili smo se da će to biti Mt. Everest. No, taj vrh nije onaj dio Zemlje koji je najbliži svemiru. Mt. Chimborazo na Andama u Ekvadoru je zapravo najviša točka Zemlje prema svemiru iako ima tek 6,263 metra. No, to je također najviši vrh u blizini Ekvatora, a to je dio Zemlje koji je najdeblji i najbliži do Mjeseca, a istovremeno Zemljina površinska točka koja je najdalje od Zemljinog središta.

A tek kad se dotaknuo fraktala i kako pravilno izračunati koliko obale ima neka Zemlja?

- Hoćemo li računati duljinu obale pod plimom ili osekom? Hoćemo li zbrojiti i grebene, a sve kamenčiće na plaži? No, ipak, ima nade za ovaj svijet pa zamislite Disney princeza je u filmu Frozen pjevala o fraktalima! - oduševljeno je poentirao deGrasse Tyson, a potom učio IBM-ovce kako uz pomoć matematike naći idealnog ljubavnog partnera...