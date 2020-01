Prvi pametni vlak nema vozača, ide brzinom i do 350 km/h, a strujom se napaja beskontaktno

Raspitate li se u Pekingu kako ćete iz kineskoga glavnog grada stići do Zhangjiakoua u sjevernokineskoj provinciji Hebei, odgovor na vaše pitanje vjerojatno će biti: “Idite na sjevernu postaju i tamo kupite kartu za naš ponos, pametni vlak”. A riječ je o kompoziciji pod brojem G8811 koja je prošli tjedan počela prometovati na relaciji Peking – Zhangjiakou. Nije to slučajno, dva su grada sudomaćini Zimskih olimpijskih igara koje će se ondje održati 2022. godine.

Ova je kompozicija nešto na što se mirne duše može primijeniti pomalo izlizani stereotip “posljednji krik tehnologije”. Jer to doista i jest. Shvatit ćete to sami pogledate li u njegovu kabinu, u kojoj nema nikoga, odnosno, ne morate nužno vidjeti čovjeka za kontrolnim pultom vlaka, a to je zato što G8811 vozi autonomno, odnosno bez vozača. Na ovom je vlaku primijenjena 5G tehnologija, inteligentna rasvjeta, beskontaktno se napaja strujom, ide maksimalnih 350 km/h što znači da će putovanje koje je inače trajalo više od tri sata sada trajati tek 47 minuta. I to sa stajanjem na deset postaja. Učinit će to dva grada udaljena 174 km drastično bližima.

Uz tu dionicu u promet je pušten i njezin krak Chongli dug 53 kilometra gdje se može voziti maksimalno 250 km/h. Konstrukcija je nove visokobrzinske željezničke dionice trajala četiri godine. Kina sada ima ukupno više od 139.000 kilometara željezničke pruge od čega je 35.000 visokobrzinske po čemu je prva u svijetu. Zapravo, u Kini je danas više od dvije trećine svjetskih visokobrzinskih pruga. Zapadni mediji procjenjuju da su Kinezi u novi željeznički projekt uložili sedam milijardi eura, no tvrde da je to zaista prva pametna željeznica u svijetu. Ništa čudno što je broju kompozicije dodana riječ “Fuxing” – “podmlađivanje”.

Vlak će se navoditi globalnim satelitskim navigacijskim sustavom Beidou u koji je Kina uložila više od osam milijardi eura, a koji će biti dovršen sljedeće godine. Namjerno nismo napisali GPS, Global Positioning System, jer upravo taj američki sustav Kinezi žele zamijeniti Beidouom. Iako će se, dakle, vlak kretati autonomno, svejedno će u kabini biti strojovođa koji je očito više neki IT stručnjak koji će kontrolirati je li sve u redu, za svaki slučaj. I održavanje i popravke obavljat će roboti, kako najavljuju iz China Railway Seventh Group, kompanije koja je odradila cijeli projekt.

Kako se najavljuje u izvješćima državnih kineskih medija, prvi svjetski pametni vlak ponijet će tijekom sljedećih Olimpijskih igara i posebno, ali adekvatno ime – Pekinški zimski olimpijski ekspres. U njemu će posjetitelji Zimskih olimpijskih igara 2022. godine moći u posebne pretince pospremati svoju skijašku opremu, a tijekom vožnje pratiti zbivanja na borilištima uživo na ekranima u vlaku.

Kina snažno ulaže u željeznicu, ova nova pruga tek je kulminacija državnog plana koji je predvidio da se u razdoblju od 2016. do 2020. godine na konstrukciju pruga potroši više od nevjerojatnih 360 milijardi eura. A prije toga već je dovršen plan najvećih investicija u željeznicu te najmnogoljudnije svjetske zemlje prema kojemu je između 2013. i 2017. godine na gradnju 30.000 novih pruga utrošeno više od 500 milijardi eura. Sasvim je sigurno da nova visokobrzinska pruga neće biti i posljednja.