Uz pomoć EU fondova HŽ PP za milijardu kuna nabavlja 21 vlak

HŽ Putnički prijevoz ove godine dobit će nešto više od milijardu kuna bespovratno za nabavu 21 novog elektromotornog vlaka. Iz kohezijskog će fonda pritom dobiti 880,3 milijuna kuna, odnosno 85 posto prihvatljivih troškova, dok će ostalih 15 posto biti osigurano iz državnog proračuna. Nakon što se potpiše ugovor o dodjeli tih bespovratnih 1,03 milijarde kuna, HŽ PP raspisat će međunarodni javni natječaj za nabavu novih vlakova.

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kažu da će HŽ PP time modernizirati svoj električni vozni park s 11 gradsko-prigradskih i 10 regionalnih vlakova koji će putnicima pružiti veću udobnost, smanjiti vrijeme putovanja, osigurati veći kapacitet i pouzdaniji prijevoz i time poboljšati konkurentnost putničkih usluga. Navode i da je taj projekt nastavak rada HŽPP-a na rješavanju problema visoke starosti voznog parka.

A HŽ PP je dosad nabavio 27 novih vlakova, i to sukladno ugovoru koji je još 2014. potpisao s tvrtkom Končar – Električna vozila o nabavi 44 nova vlaka, vrijedan 1,6 milijardi kuna. No tad je kreditom HBOR-a bila osigurana samo polovica tog iznosa, pa je u prvoj fazi nabave isporučeno 20 elektromotornih vlakova za gradsko-prigradski i regionalni prijevoz i jedan dizelsko-električni motorni vlak za regionalni prijevoz. Usto se u željezničkom prometu koriste i tri prototipa tih vlakova koji su izradili Končar i TŽV Gredelj.

HŽ PP je u međuvremenu za nabavu dodatna četiri dizelsko-električna motorna vlaka za regionalni prijevoz osigurao 130,5 milijuna kuna bez PDV-a iz zajma Svjetske banke. Tri od ta četiri vlaka puštena su već u promet, tako da hrvatskim željeznicama trenutačno vozi 27 novih vlakova, a uskoro će ih biti 28 kad u promet bude pušten i četvrti vlak iz tog kontingenta nabave. Iz zajma Svjetske banke i Eurofime HŽ PP pak do 2022. planira realizirati ugovor s Končarom, odnosno isporuku još 19 novih vlakova, i to sedam dizelsko-električnih i 12 elektromotornih vlakova koji bi na pruge trebali stizati od 2021. do 2024.

Tako bi hrvatskim prugama, računajući ugovor s Končarom, tri prototipa te nabavu vlakova sufinancniranu iz fondova EU, ukupno trebalo voziti 68 novih vlakova.

Prema statistici za 2018., HŽ PP je na kraju te godine imao ukupno 111 aktivnih motornih vlakova (ne računajući tri koja su puštena u promet potkraj prošle godine), od toga ih je 19 proizvedeno između 1965. i 1979., a 62 vlaka proizvedena su između 1980. i 1989. Šest je vlakova, pak, proizvedeno između 2000. i 2009. Ostali su iz tvorničkih pogona izišli nakon 2010. Što se tiče lokomotiva, njih je u voznom parku HŽPP-a na kraju 2018. bilo aktivno 58, a od toga je 10 lokomotiva proizvedeno između 1970. i 1979., a 48 između 1980. i 1989.