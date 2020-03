Poljska će samoizolaciju kontrolirati selfiejima

U Poljskoj je pokrenuta aplikacija za pametne telefone kojima će oni u samoizolaciji dokazivati da istu i poštuju, i to na način da putem aplikacije redovito šalju – selifieje. Aplikacija koja se zove 'Kwarantanna domowa' ili 'Kućna karantena' namijenjena je korisnicima kojima je određena obavezna 14-dnevna samoizolacija nakon što se vrate iz inozemstva. One koji ne pošalju 'selfie' 20 minuta nakon što su dobili zahtjev da to učine, posjetit će policija. – Ljudi koji su u karanteni imaju izbor, ili neočekivan posjet policije ili skidanje ove aplikacije, rekla je AFP-u Karol Manys, glasnogovornik poljskog ministarstva za digitalizaciju. Aplikacija koristi geolokaciju i prepoznavanje lica pa njezini korisnici na taj način prijavljuju vlastima da poštuju samoizolaciju. Navodno poljska vlada po automatizmu otvara račune na aplikaciji za one koje želi pratiti za vrijeme trajanja samoizolacije. Zahtjev da pošalju 'selfie' dobivaju nekoliko puta dnevno a aplikacija funkcionira i na sustavima Android i na iOS-u. Kazna za kršenje samoizolacije u Poljskoj može doseći i pet tisuća zlota što je otprilike 1100 eura. I ta je zemlja poduzela oštre mjere u borbi protiv novog koronavirusa, zatvorene su škole barem do Uskrsa, stroga je kontrola na granicama a preporučuje se rad od kuće. Do petka prošlog tjedna Poljska je imala 425 zaraženih te pet preminulih od bolesti COVID-19. Poljska nije jedina koja primjenjuje takva rješenja. Nešto slično napravio je i Singapur koji je aplikacijom TraxeTogether putem Bluetooth signala pratio međusobne kontakte. Ta aplikacija može čak izmjeriti i udaljenost između dvije osobe gdje će posebnu pozornost usmjeriti na situaciju u kojoj su osobe unutar dva metra jedna od druge u periodu dužem od pola sata, tu će informaciju pohraniti i čuvati 21 dan, koliko traje inkubacija virusa kako bi se kasnije ustanovilo na koji je način netko zaražen. Slično je i u Južnoj Koreji gdje se također koristi aplikacija koju je razvilo tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova. Njome oni u karanteni lakše ostaju u kontaktu s medicinskim osobljem a koristi i GPS kako bi se pratila korisnikova lokacija odnosno kako ne bi prekršili karantenu. Aplikaciju sličnih namjena razvio je i Izrael.