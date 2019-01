Plavo svjetlo pametnih telefona povezuje se sa sljepoćom i nekim vrstama raka

Od pojave pametnih telefona i tableta i rasta njihove popularnosti upozorava se kako zračenje tih uređaja ima štetan učinak na ljude.

Istraživanje optičke aktivnosti, provedeno na Sveučilištu Toledo u Španjolskoj, pokazalo je kako plavo svjetlo može pretvoriti molekule u očima u ubojice stanica. To može dovesti do makularne degeneracije, bolesti oka koja je povezana s dobi i koja je vodeći uzrok sljepoće.

"Nije tajna da plavo svjetlo šteti našem vidu tako što oštećuje očnu retinu. Naši pokusi objašnjavaju kako se to događa te se nadamo da će to dovesti do terapija za usporavanje makularne degeneracije, poput nove vrste kapi za oči", kazao dr. Ajith Karunarathne, profesor na odjelu za kemiju i biokemiju sveučilišta u Toledu.

Plavo svjetlo izaziva određenu kemijsku reakciju za koju Karunarathne kaže da je "toksična" za fotoreceptorske stanice oka.

"Fotoreceptorske stanice ne regeneriraju se u očima. Kada su mrtve, zaista su mrtve", objasnio je Karunarathne.

Istraživanje koje je proveo Institut za globalno zdravlje iz Barcelone pokazalo je kako plavo svjetlo može biti povezano s određenim oblicima raka.

"Postoje dokazi koji ukazuju na povezanost izloženosti umjetnom svjetlu noću... s rakom dojke i prostate", rekao je Manolis Kogevinas, istraživač na Institutu i koordinator istraživanja.

Istraživanje Instituta za globalno zdravlje kaže kako visoka izloženost plavom svjetlu povećava rizik od pojave raka dojke i raka prostate između 1.5 do 2 puta.

Plavo svjetlo emitira i sunce. Kao zaštitu, stručnjaci preporučaju sunčane naočale s UV zaštitom.

U slučaju pametnih telefona i tableta, rizik je najviši pri gledanju u zaslon u mraku, zbog čega se preporuča to izbjegavati što je više moguće.

Proizvođači pametnih telefona i laptopa poput Applea, Microsofta i Googlea ugrađuju filtere za plavo svjetlo, koje se može uključiti na uređaju.