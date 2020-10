Novo i veliko otkriće: NASA potvrdila postojanje vode na Mjesecu

NASA je javnosti priopćila uzbudljivo novo otkriće vezano za Mjesec. Naime, u 17 sati po hrvatskom vremenu objavili su kako je na površini Mjeseca pronađena voda.

Američka svemirska agencija podijelila je svoje rezultate promatranja Mjeseca iz zrakoplova opremljenog teleskopom, čiji je akronimski naziv Sofia (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy).

Iz NASA-e su poručili da to novo otkriće ide u prilog nastojanjima te agencije u otkrivanju novih stvari o Mjesecu, a koje se nadovezuju na dublja svemirska istraživanja.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod