Mumije svećenika otkrivaju tajnu Kleopatrina groba

Hoće li uskoro završiti potraga za grobnicom jedne od najpoznatijih povijesnih osoba, Kleopatre? Dugo arheolozi i povjesničari vjeruju kako je njezina grobnica na lokaciji Taposiris Magna, u hramu koji su sagradili njezini preci Ptolemejevići, dinastije koja je vladala od 305. do 31. g. pr. Kr. Iako je tijekom povijesti Kleopatra postala besmrtna, i dalje je jedan od najvećih povijesnih misterija mjesto na kojem počiva najslavnija egipatska kraljica.

Slika skarabeja

Neki vjeruju kako je pokopana u Aleksandriji, gdje je rođena i odakle je vladala Egiptom, te da je njezin grob nestao u tsunamiju koji je Aleksandriju pogodio 365. godine. Drugi pak vjeruju da je njezino posljednje počivalište 50-ak kilometara dalje, u drevnom hramu Taposiris Magna. Upravo je nedavno tamo pronađen vrijedan nalaz za koji se nagađa da je još jedan korak prema rješenju ove tajne. Ondje su pronađene dvije mumije osoba iz visokoga egipatskog staleža koje su živjele u vrijeme Kleopatre. Nalaz se u medijima tretira kao senzacionalan jer dokazuje kako je ta nekropola bila važno mjesto koje bi moglo imati veze i s Kleopatrom. Pogrebna komora u kojoj su mumije pronađene netaknuta je 2000 godina, no ostaci su u dosta lošem stanju jer je u komoru prodrla voda. Ipak, ostalo je sasvim dovoljno ostataka da se utvrdi kako su obje mumije bile prekrivene zlatnim listićima, što je bio luksuz koji su si mogli priuštiti samo oni iz najviših društvenih krugova. Arheolozi koji istražuju nalaz čak tvrde kako je moguće da su dvije osobe čije su mumije pronađene možda bile i u izravnom doticaju s Kleopatrom. Rendgenskim skeniranjem mumija potvrđeno je da je riječ o muškarcu i ženi, no neki sugeriraju kako je zapravo riječ o svećenicima koji su imali ključnu ulogu u održanju farao na na vlasti. Jedna mumija nosi sliku skarabeja koji simbolizira ponovno rođenje, a načinjena je od zlata.

Dinastija Ptolemejevića, iz koje potječe Kleopatra, vladala je Egiptom gotovo tri stoljeća. Bili su bezobzirni vladari, no i vrlo moćni. Ipak, grobnica nijednog od njih, pa ni Kleopatrina, nije nikada pronađena. O nalazu u Taposiris Magni snimljen je i film koji se na britanskom Channel 5 vrti ovoga tjedna. U njemu se pojavljuje i arheologinja dr. Kathleen Martinez koja lokaciju istražuje 14 godina, a danas je uvjerena više nego ikada prije kako je upravo ondje Kleopatrin grob. Istražen je tek mali dio cijelog lokaliteta. U dokumentarcu se vidi i prvo otvaranje grobnice kada su ispod vapnenačkog kamenog poklopca pronađene dvije mumije. Do sada su u blizini ove grobnice pronađeni kip faraona kojemu nedostaje glava, vjeruje se kako je to kralj Ptolemej IV., Kleopatrin predak, kao i ploča s natpisom kako je hram posvećen božici Izidi. Kleopatra je na sebe gledala kao na reinkarnaciju Izide u ljudskom obliku. Na mjestu gdje je oltar hrama otkriveno je 200 novčića s Kleopatrinim imenom i njezinim likom. Taj je nalaz bio prva osnova za tvrdnje da je tu pokopana velika povijesna kraljica, odnosno da je na neki način povezana s lokalitetom.

Drukčije od očekivanja

Ipak, arheolozi ističu kako ne treba očekivati baš ono što smo gledali u kultnom filmu u kojem Kleopatru utjelovljuje Elizabeth Taylor. Pronađeni lik Kleopatre prikazuje ženu s izraženim nosom i podbratkom. Nema sumnje da je sama to željela jer bez njezina dopuštenja taj se lik ne bi mogao primjenjivati. Ljubovala je s Julijem Cezarom, za kojeg je tvrdila da je otac njezina sina Cezariona, potom s Markom Antonijem, a otrovala se nakon što je shvatila da bi mogla završiti u Rimu kao robinja trećeg Rimljanina, Oktavijana.