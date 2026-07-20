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TOMISLAV TIPURIĆ, NEPHOS

Hrvatski IT stručnjak upozorava: ‘AI izmišlja stvari, a ljudi ih šalju klijentima bez provjere'

Autor
Danijel Lijović
20.07.2026.
u 17:18

Hrvatski IT poduzetnik i inženjer Tomislav Tipurić, koji je nedavno preselio u New York i ondje pokrenuo tvrtku, analizira revoluciju umjetne inteligencije. U razgovoru otkriva kako AI mijenja softversku industriju, zašto su neki programeri izgubili zvjezdani status i kakvi su mu poslovni planovi u Americi

Nedavno sam bio u Americi i Kanadi na Svjetskom nogometnom prvenstvu i imao sam prilike upoznati puno Hrvata koji su dolazili na utakmice, ali i onih koji žive tamo. U New Yorku sam upoznao IT stručnjaka i biznismena Tomislava Tipurića (40) koji se nedavno preselio iz Hrvatske u Ameriku i tamo otvorio tvrtku. Tomislav je i edukator i programer, a certificiran je i ovlašten i kao službeni trener Googleovih i Microsoftovih servisa. Direktor je i suvlasnik tvrtke Nephos, a radi i kao inženjer i tehnički trener. Kaže da radi u grani IT-ja koja možda nije toliko popularna, ali je nišna - edukacija u IT-ju. 

Ključne riječi
Anthropic ChatGPT New York it industrija developeri kodiranje AI umjetna inteligencija Tomislav Tipurić

Komentara 1

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TJ
tjako
18:03 20.07.2026.

najjaci su mi ovi ITijevci sklopljenih ruku umislili da su sljedeci unicorn, dajte malo kreativne originalnosti jer ovako ispadate kalupirani androidi...

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