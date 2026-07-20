Hrvatski IT stručnjak upozorava: ‘AI izmišlja stvari, a ljudi ih šalju klijentima bez provjere'

Nedavno sam bio u Americi i Kanadi na Svjetskom nogometnom prvenstvu i imao sam prilike upoznati puno Hrvata koji su dolazili na utakmice, ali i onih koji žive tamo. U New Yorku sam upoznao IT stručnjaka i biznismena Tomislava Tipurića (40) koji se nedavno preselio iz Hrvatske u Ameriku i tamo otvorio tvrtku. Tomislav je i edukator i programer, a certificiran je i ovlašten i kao službeni trener Googleovih i Microsoftovih servisa. Direktor je i suvlasnik tvrtke Nephos, a radi i kao inženjer i tehnički trener. Kaže da radi u grani IT-ja koja možda nije toliko popularna, ali je nišna - edukacija u IT-ju.